В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова - что известно

Самодельное взрывное устройство сработало во время движения автомобиля, за рулем которого находился Заворотный.

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В Москве взорвался внедорожник бывшего пресс-секретаря Азарова / коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, УНИАН

Кратко:

В Москве взорвали Toyota Fortuner бывшего пресс-секретаря Азарова

Взрывное устройство было под днищем со стороны водителя

Заворотный находится в тяжелом состоянии в больнице

В Москве 13 ноября взорвали внедорожник Toyota Fortuner, который, предположительно, принадлежит 72-летнему Сергею Заворотному, бывшему пресс-секретарю премьера-предателя Николая Азарова. Взрыв произошел, когда автомобиль ехал. Водителя выбросило из салона, и сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, самодельное взрывное устройство закрепили на днище машины со стороны водителя. Детонация произошла во время движения. За рулем находился сам Заворотный, который получил серьезные ранения.

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Известно, что его доставили в больницу, а состояние врачи оценивают как тяжелое. О других пострадавших не сообщалось.

"Автомобиль, взорвавшийся в Чертаново, принадлежит журналисту-международнику, который занимал государственные должности в Украине... Сергей Заворотный - публицист, кандидат исторических наук и специалист в области СМИ и политики. До 2004 года работал в Госдуме РФ, позже был пресс-секретарем премьер-министра Украины Николая Азарова", - говорится в сообщении.

По информации российских СМИ, в последнее время Заворотный занимал должность директора центра информационных технологий Приморского государственного аграрно-технического университета.

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