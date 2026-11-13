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В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова - что известно

Мария Николишин
13 ноября 2026, 11:24
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Самодельное взрывное устройство сработало во время движения автомобиля, за рулем которого находился Заворотный.
В Москве взорвали автомобиль бывшего пресс-секретаря Азарова - что известно
В Москве взорвался внедорожник бывшего пресс-секретаря Азарова / коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, УНИАН

Кратко:

  • В Москве взорвали Toyota Fortuner бывшего пресс-секретаря Азарова
  • Взрывное устройство было под днищем со стороны водителя
  • Заворотный находится в тяжелом состоянии в больнице

В Москве 13 ноября взорвали внедорожник Toyota Fortuner, который, предположительно, принадлежит 72-летнему Сергею Заворотному, бывшему пресс-секретарю премьера-предателя Николая Азарова. Взрыв произошел, когда автомобиль ехал. Водителя выбросило из салона, и сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, самодельное взрывное устройство закрепили на днище машины со стороны водителя. Детонация произошла во время движения. За рулем находился сам Заворотный, который получил серьезные ранения.

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Известно, что его доставили в больницу, а состояние врачи оценивают как тяжелое. О других пострадавших не сообщалось.

"Автомобиль, взорвавшийся в Чертаново, принадлежит журналисту-международнику, который занимал государственные должности в Украине... Сергей Заворотный - публицист, кандидат исторических наук и специалист в области СМИ и политики. До 2004 года работал в Госдуме РФ, позже был пресс-секретарем премьер-министра Украины Николая Азарова", - говорится в сообщении.

По информации российских СМИ, в последнее время Заворотный занимал должность директора центра информационных технологий Приморского государственного аграрно-технического университета.

Как сообщал Главред, 22 декабря 2025 года в Москве взорвался автомобиль, в котором находился генерал-лейтенант, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ Фанил Сарваров, воевавший в Чечне, Сирии и Украине. Мужчина выжил, но получил ранения и контузию.

25 апреля 2025 года в России в подмосковной Балашисе произошел взрыв автомобиля, в результате которого был ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

21 марта 2025 года во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan, в котором находились двое российских офицеров. От автомобиля захватчиков осталась груда искореженного металла.

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