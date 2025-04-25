Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой подорвали топ-генерала Генштаба РФ

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе ликвидирован заместитель начальника ГОУ Генштаба РФ, генерал-лейтенант Москалик.

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Под Москвой взорвали топ-генерала Генштаба РФ - видео взрыва / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

Коротко:

В Балашихе взорвали заместителя начальника ГОУ Генштаба РФ

Взрыв произошел в момент выхода генерала из подъезда

В России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Инцидент произошел в 10:40 вблизи дома на бульваре Нестерова. Автомобиль полностью уничтожен.

видео дня

Смотрите видео момента подрыва автомобиля:

Фото: скриншот

По одной из версий, внутри авто, рядом с газобаллонным оборудованием, было заложено взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно именно в момент, когда российский генерал выходил из подъезда.

Смотрите еще видео последствий взрыва автомобиля в Балашихе:

Фото: скриншот

В результате взрыва в противоположном доме с первого по третий этажи выбило стекла - повреждены шесть окон осколками.

Смотрите еще видео последствий взрыва автомобиля в Балашихе:

Фото: скриншот

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств происшествия.

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