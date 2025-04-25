Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой подорвали топ-генерала Генштаба РФ

Коротко:
- В Балашихе взорвали заместителя начальника ГОУ Генштаба РФ
- Взрыв произошел в момент выхода генерала из подъезда
В России в подмосковной Балашихе произошел взрыв автомобиля, в результате которого ликвидирован заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Инцидент произошел в 10:40 вблизи дома на бульваре Нестерова. Автомобиль полностью уничтожен.
Смотрите видео момента подрыва автомобиля:
По одной из версий, внутри авто, рядом с газобаллонным оборудованием, было заложено взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно именно в момент, когда российский генерал выходил из подъезда.
Смотрите еще видео последствий взрыва автомобиля в Балашихе:
В результате взрыва в противоположном доме с первого по третий этажи выбило стекла - повреждены шесть окон осколками.
Смотрите еще видео последствий взрыва автомобиля в Балашихе:
Следственный комитет РФ открыл уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты для выяснения обстоятельств происшествия.
Война России против Украины - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 апреля временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. В городе Саки один из дронов попал в дом, который принадлежит заместителю главы Чечни Мураду Саидову, сообщило партизанское движение "Атеш". В результате падения беспилотника повреждены здание и находившиеся рядом автомобили.
Во время переговоров в Лондоне 23 апреля украинская сторона передала американской делегации перечень своих требований к мирному соглашению. Как пишет британское издание The Telegraph, речь идет о пяти ключевых пунктах, в частности о принципиальной позиции Киева не признавать Крым российским.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Кремля к заключению соглашения с США по урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, стороны уже обсуждают отдельные элементы возможных договоренностей.
Другие новости:
- Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк
- Стоит ли избавляться от валюты: прогноз, что будет с долларом, гривной и евро
- "Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред