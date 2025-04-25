В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

По словам Лаврова, российская и американская стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.

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Лавров прокомментировал мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

Вы узнаете:

Что в МИД РФ сказали о мирных переговорах

Как Лавров прокомментировал атаку по Киеву 24 апреля

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.

Глава МИД РФ отметил, что сейчас заметно то, что Соединенные Штаты Америки и Россия "движутся в правильном направлении". В Кремле якобы готовы поддержать попытки США по завершению войны и заключить мирное соглашение, пишет CBS News.

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В то же время Лавров отметил, что сейчас есть "определенные элементы, которые требуют точного согласования". Над выяснением этих нюансов якобы работают российская и американская стороны. В то же время российский министр не раскрыл деталей о том, что именно он имеет в виду.

"Мы продолжаем вести контакты с американской стороной по ситуации в Украине", — министр иностранных дел РФ.

Во время разговора Лавров также упомянул о массированной комбинированной российской атаке по Киеву. Он повторил слова российской пропаганды о том, что РФ атакует "исключительно военные цели" на территории Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, американский президент Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву 24 апреля. Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

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