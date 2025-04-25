В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

Вы узнаете:
- Что в МИД РФ сказали о мирных переговорах
- Как Лавров прокомментировал атаку по Киеву 24 апреля
Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля заключить соглашение с США по Украине. По его словам, сейчас стороны работают над "некоторыми элементами" договоренностей.
Глава МИД РФ отметил, что сейчас заметно то, что Соединенные Штаты Америки и Россия "движутся в правильном направлении". В Кремле якобы готовы поддержать попытки США по завершению войны и заключить мирное соглашение, пишет CBS News.
В то же время Лавров отметил, что сейчас есть "определенные элементы, которые требуют точного согласования". Над выяснением этих нюансов якобы работают российская и американская стороны. В то же время российский министр не раскрыл деталей о том, что именно он имеет в виду.
"Мы продолжаем вести контакты с американской стороной по ситуации в Украине", — министр иностранных дел РФ.
Во время разговора Лавров также упомянул о массированной комбинированной российской атаке по Киеву. Он повторил слова российской пропаганды о том, что РФ атакует "исключительно военные цели" на территории Украины.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, американский президент Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву 24 апреля. Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.
Кроме того, Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что у него есть собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.
The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.
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