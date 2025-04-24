"Владимир, давайте заключим мир": Трамп резко отреагировал на удары по Киеву

Россия безжалостно атаковала Киев крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Американский президент Дональд Трамп отреагировал на эту атаку.
Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.
В то же время он не уточнил, как какому именно Владимиру он обращается - Зеленскому или Путину.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко заявил, что речь была точно о Путине.
"Конечно же пост президента США Трампа был к Путину. Странно, что кто-то еще спорит, к кому был пост про удар по Киеву", - написал Коваленко.
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