"Владимир, давайте заключим мир": Трамп резко отреагировал на удары по Киеву

Американский президент заявил, что недоволен российскими ударами по Киеву.

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Трамп отреагировал на удары по Киеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Россия безжалостно атаковала Киев крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и ударными дронами типа "Шахед". Американский президент Дональд Трамп отреагировал на эту атаку.

Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю гибнет. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.

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В то же время он не уточнил, как какому именно Владимиру он обращается - Зеленскому или Путину.

Трамп отреагировал на удары РФ по Киеву / фото: скриншот

Руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко заявил, что речь была точно о Путине.

"Конечно же пост президента США Трампа был к Путину. Странно, что кто-то еще спорит, к кому был пост про удар по Киеву", - написал Коваленко.

Коваленко прокомментировал пост Трампа об атаке на Киев / фото: скриншот

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