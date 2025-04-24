Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

По всей Украине более 80 раненых, много погибших.

https://glavred.info/war/pogibli-rodnye-brat-i-sestra-zelenskiy-rasskazal-o-posledstviyah-udara-rf-10658846.html Ссылка скопирована

Зеленский рассказал о масштабе трагедии, которую вызвала Россия своим утренним ударом / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, ГСЧС Украины

Что сказал Зеленский:

В результате удара РФ в Киеве погибли брат и сестра

Атака 24 апреля стала самой наглой за все время полномасштабного вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафоcой рассказал о последствиях массированного удара страны-агрессорки России по Украине.

Зеленский подчеркнул, что утром наша страна прошла через новую, очень масштабную российскую атаку. Более 200 воздушных целей летели на Украину - это ракеты, в том числе баллистические и ударные дроны.

видео дня

"К сожалению, есть разрушения, есть потери в нашей столице, в других наших городах. Во всех регионах Украины более 80 человек ранены этими ударами. Сегодня, к сожалению, есть погибшие. В Киеве среди погибших родные брат и сестра: мальчику 21 год, девочке - 19 лет", - сказал он.

Президент отметил, что сегодняшняя атака стала самой сложной и наглой со стороны РФ. По его словам, спасательные операции все еще продолжаются.

Чем Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Массированный удар России по Украине 24 апреля – что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 апреля страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву и другим регионам Украины.

В МВД впоследствии сообщили, что в результате массированного удара РФ по Киеву погибли восемь человек. При этом под завалами с высокой вероятностью еще находятся люди.

Житомирщина также подверглась нескольким комбинированным атакам с воздуха. В результате обстрела были повреждены частные гаражи, возник пожар.

Читайте также:

Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред