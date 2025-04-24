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Погибли родные брат и сестра: Зеленский рассказал о последствиях удара РФ

Анна Косик
24 апреля 2025, 14:02обновлено 24 апреля, 14:43
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По всей Украине более 80 раненых, много погибших.
Зеленский, Атака на Киев
Зеленский рассказал о масштабе трагедии, которую вызвала Россия своим утренним ударом / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, ГСЧС Украины

Что сказал Зеленский:

  • В результате удара РФ в Киеве погибли брат и сестра
  • Атака 24 апреля стала самой наглой за все время полномасштабного вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафоcой рассказал о последствиях массированного удара страны-агрессорки России по Украине.

Зеленский подчеркнул, что утром наша страна прошла через новую, очень масштабную российскую атаку. Более 200 воздушных целей летели на Украину - это ракеты, в том числе баллистические и ударные дроны.

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"К сожалению, есть разрушения, есть потери в нашей столице, в других наших городах. Во всех регионах Украины более 80 человек ранены этими ударами. Сегодня, к сожалению, есть погибшие. В Киеве среди погибших родные брат и сестра: мальчику 21 год, девочке - 19 лет", - сказал он.

Президент отметил, что сегодняшняя атака стала самой сложной и наглой со стороны РФ. По его словам, спасательные операции все еще продолжаются.

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Чем Россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Массированный удар России по Украине 24 апреля – что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 24 апреля страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву и другим регионам Украины.

В МВД впоследствии сообщили, что в результате массированного удара РФ по Киеву погибли восемь человек. При этом под завалами с высокой вероятностью еще находятся люди.

Житомирщина также подверглась нескольким комбинированным атакам с воздуха. В результате обстрела были повреждены частные гаражи, возник пожар.

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Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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