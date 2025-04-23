Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Позиция США по Крыму противоречит американской декларации: Зеленский сделал жирный намек

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2025, 23:56
101
Президент Владимир Зеленский напомнил об американской Крымской декларации, в которой отмечалось, что Крым не может быть российским.
Позиция США по Крыму противоречит американской декларации: Зеленский сделал жирный намек
Зеленский раскритиковал США из-за желания отдать Крым России / Коллаж: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение США отдать украинский Крым России. Он напомнил о Крымской декларации, которая была подписана в США еще в 2018 году. Свой пост Зеленский оставил в соцсети Х.

Президент акцентировал на том, что сегодня, 23 апреля, собрались представители 5 стран - Украина, США, Великобритания, Франция и Германия.

"Стороны выразили свои взгляды и уважительно восприняли позиции друг друга. Важно, чтобы каждая сторона была не просто участником, а внесла весомый вклад. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои вклады. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к прочному миру. Мы благодарны партнерам", - написал Зеленский.

видео дня

Он отметил, что Украина будет действовать в соответствии со своей Конституцией.

Крымская декларация США

25 июля 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео подписал Крымскую декларацию. В тексте говорилось о том, что ни одна страна не может менять границы другого государства силой. С этим принципом согласились государства мира, включая Россию.

"Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, соблюдение которых она давно утверждает, и прекратить оккупацию Крыма. Поскольку демократические государства стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать нашу приверженность международному принципу суверенного равенства и уважать территориальную целостность других государств", - говорилось в тексте декларации.

Тогда США заявили, что своими действиями РФ поступила недостойно и решила изолироваться от международного сообщества.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали соглашения, которое устроило бы Францию и Великобританию.

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский вторжение России новости Крыма
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ атакует Украину "Калибрами", в небе - бомбардировщики Ту-95: где угроза удара

РФ атакует Украину "Калибрами", в небе - бомбардировщики Ту-95: где угроза удара

00:49Украина
Позиция США по Крыму противоречит американской декларации: Зеленский сделал жирный намек

Позиция США по Крыму противоречит американской декларации: Зеленский сделал жирный намек

23:56Политика
"Терпение заканчивается": в Белом доме объяснили, чем Зеленский не угодил Трампу

"Терпение заканчивается": в Белом доме объяснили, чем Зеленский не угодил Трампу

23:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

"Мама будто чувствовала": сын Натальи Сумской сделал громкое публичное признание

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Гороскоп на завтра 24 апреля: Овнам - внезапная прибыль, Рыбам - насыщенный день

Непростой тест на IQ: найдите пчелу в девичьей спальне с котами за 5 секунд

Непростой тест на IQ: найдите пчелу в девичьей спальне с котами за 5 секунд

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

РФ перебрасывает резервы для штурма: в ВСУ назвали самые опасные направления

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

Почти два десятка детективов НАБУ подозреваются в масштабной коррупции: у них обнаружили миллионы, скрытые в крипте

Последние новости

01:16

В Киеве и Харькове гремят мощные взрывы - летит баллистика и крылатые ракеты

00:49

РФ атакует Украину "Калибрами", в небе - бомбардировщики Ту-95: где угроза удара

23 апреля, среда
23:56

Позиция США по Крыму противоречит американской декларации: Зеленский сделал жирный намек

23:55

"Терпение заканчивается": в Белом доме объяснили, чем Зеленский не угодил Трампу

23:39

Звезда "Игры престолов" опозорился визитом в РФ - детали

Признание Крыма российским откроет "ящик Пандоры", план Трампа отбросит Украину в 2015 год – ЖдановПризнание Крыма российским откроет «ящик Пандоры», план Трампа отбросит Украину в 2015 год – Жданов
22:51

Влупила с новой силой и затягивается: когда закончится мощная магнитная буря

22:46

Уиткофф уже мчится в Россию: в СМИ назвали дату новой встречи с Путиным

22:41

"Меня там грохнут": лживая путинистка Симоньян собралась в УкраинуВидео

22:37

Леся Никитюк показалась в купальнике на фоне слухов о беременности

Реклама
22:37

Лунный гороскоп на 24 апреля: как притянуть к себе гармонию и достаток

22:20

Цымбалюк отреагировал на слухи про роман с известной певицей и возможное отцовство

22:14

"Спасибо, моя жизнь": муж Лорак нежно обратился к "счастью" и это не певица

22:00

Новые нападки Трампа и срыв переговоров в Лондоне: главные новости Украины (дайджест)

21:59

"Даже если просто сделали вид": почему Кравец ушла из Квартала на самом деле

21:43

Украина поставила условие США: Ермак раскрыл детали встречи с представителем Трампа

21:33

США будут обвинять Украину в срыве мирного процесса: чем это чревато

21:22

РФ готова "мгновенно прекратить войну" при одном условии - что придумали в Кремле

20:44

Получится в 10 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт тирамису из черствых пасок

20:41

Украина выдвинула жесткое требование: СМИ раскрыли документ, который разозлил США

20:16

Принцу Луи семь: дворец показал симпатичного беззубого парняВидео

Реклама
20:06

Выпускает 300 дронов в сутки: в Генштабе подтвердили удар по производству "Шахедов"

19:50

Не просто гигиена: ветеринар рассказал, почему коты постоянно вылизывают шерсть

19:40

"Врежет" похолодание и станет больше дождей: когда Украину атакует сильная непогода

19:37

Какие электроприборы нельзя включать в удлинитель: советы экспертов

19:33

"Нечем хвастаться": Трамп возмутился "вспыльчивым заявлением" Зеленского о Крыме

19:14

Крым может стать "спорной территорией" в рамках сделки с РФ - какие будут последствия

19:00

Признание Крыма российским не остановит войну, Путин попытается нарезать Украину, как салямимнение

18:58

"Это не наша война": у Трампа сделали громкое заявление о достижении мира в Украине

18:36

Брэд Питт передумал жениться на Инес Де Рамон - СМИ

18:34

"Будет применен метод нарезания салями": что будет, если Киев пойдет на уступки

18:19

Плоды будут крупными и мясистыми: чем подкормить сладкий перец

18:07

Мирные переговоры в Лондоне: Ермак рассказал, каких результатов удалось достичь

17:35

В центре Москвы прогремели мощные взрывы, начался крупный пожар - первые деталиВидео

17:19

"Было очень сложно": Мария Кравец призналась, как на нее повлияла карьера мамы

17:18

Водители не подозревают: что означает логотип Audi и почему на эмблеме 4 кольца

17:12

Украинское искусство покоряет Европу

16:46

"Террорист": жена Остапчука назвала сумму "отступных", которую получила бывшая

16:37

Ворвутся бедность и проблемы: что ни в коем случае нельзя делать в Светлый четверг

16:37

США сорвали переговоры о мире в Лондоне: какая причина и что требуют от Украины

16:35

РФ готовит большой штурм: подполковник ВСУ раскрыл цель россиян на востоке

Реклама
16:33

Изменится ли мобилизационный возраст: в Раде сделали важное заявление

16:21

Как правильно помыть подставку для ножей: простой и эффективный способ

16:12

С мая на АЗС Украины будут разбавлять бензин спиртом: повлияет ли это на цены

16:06

Светлый четверг: что можно и нельзя делать 24 апреля, приметы

15:40

Польша готовится поддержать миротворческую операцию в Украине: СМИ узнали детали

15:26

Штурмы не стихают: оккупанты нацелились на важный для ВСУ город

15:22

Украина готова к переговорам: в Киеве назвали главное условие прекращения огня

15:05

Цена выросла в 2,5 раза: в Украине стремительно дорожает базовый овощ

15:02

Звезды обещают богатство и сюрпризы: 3 знака зодиака поймают удачу за хвост

14:53

Зеленский озвучил позицию Украины на переговорах после удара РФ по Марганцу

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять