Позиция США по Крыму противоречит американской декларации: Зеленский сделал жирный намек

Президент Владимир Зеленский напомнил об американской Крымской декларации, в которой отмечалось, что Крым не может быть российским.

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Зеленский раскритиковал США из-за желания отдать Крым России / Коллаж: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение США отдать украинский Крым России. Он напомнил о Крымской декларации, которая была подписана в США еще в 2018 году. Свой пост Зеленский оставил в соцсети Х.

Президент акцентировал на том, что сегодня, 23 апреля, собрались представители 5 стран - Украина, США, Великобритания, Франция и Германия.

"Стороны выразили свои взгляды и уважительно восприняли позиции друг друга. Важно, чтобы каждая сторона была не просто участником, а внесла весомый вклад. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свои вклады. И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведет к прочному миру. Мы благодарны партнерам", - написал Зеленский. видео дня

Он отметил, что Украина будет действовать в соответствии со своей Конституцией.

Крымская декларация США

25 июля 2018 года госсекретарь США Майкл Помпео подписал Крымскую декларацию. В тексте говорилось о том, что ни одна страна не может менять границы другого государства силой. С этим принципом согласились государства мира, включая Россию.

"Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, соблюдение которых она давно утверждает, и прекратить оккупацию Крыма. Поскольку демократические государства стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать нашу приверженность международному принципу суверенного равенства и уважать территориальную целостность других государств", - говорилось в тексте декларации.

Тогда США заявили, что своими действиями РФ поступила недостойно и решила изолироваться от международного сообщества.

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Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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