Лондон отменил переговоры глав МИД: Ермак назвал цель встреч в Британии

Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

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Андрей Ермак прокомментировал предстоящие переговоры в Лондоне / Коллаж: Главред, фото: ОП, Главред

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Украинская делегация встретится с американскими и европейскими собеседниками

Переговоры по мирному соглашению между Украиной и РФ в Лондоне отменены

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров прибыли в Лондон, где проведут встречи с американскими и европейскими собеседниками.

Как сообщил Ермак, стороны будут обсуждать способы достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и прочного мира.

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"Несмотря ни на что, будем работать ради мира. Встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям. Еще в Джидде в марте и впоследствии на других встречах Украина четко продемонстрировала, что не является препятствием на пути к миру", - написал глава ОП.

/ Главред

Что известно о переговорах в Лондоне

Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, однако встреча состоится позже при участии большего числа представителей стран, а сейчас состоится встреча на уровне чиновников.

На встрече должен был председательствовать министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, пишет The Guardian.

Как уточнили в МИД Британии, "сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне должностных лиц продолжатся, но они будут закрыты для СМИ".

Отмечается, что во встрече должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.

По данным источников РБК-Украина, стороны могут рассмотреть другой формат переговоров.

"Пока ситуация примерно такая, что наша делегация на пути на встречу, встреча планировалась в середине дня, ее организаторы британцы, и именно Лондон всех собирал – обещали присутствие Украины, Америки, Франции, Германии и Британии, мы готовы к переговорам. Если Рубио пропускает, то ясно тогда, что формата с Рубио не может быть. Но мы готовы ко всем форматам и всем разговорам",– сообщил источник изданию.

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Ранее сообщалось о том, что Рубио не поедет на переговоры в Лондон. Зеленский ясно дал понять, что не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал дату новых переговоров о мире и назвал цель Украины. Представители четырех стран будут работать в Лондоне, сообщил Владимир Зеленский.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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