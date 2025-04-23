После заявления Зеленского о Крыме: Рубио не поедет на переговоры в Лондон

Зеленский ясно дал понять, что не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом.

https://glavred.info/politics/posle-zayavleniya-zelenskogo-o-kryme-rubio-ne-poedet-na-peregovory-v-london-10658456.html Ссылка скопирована

Переговоры о завершении войны в Лондоне / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное:

Рубио не приедет на переговоры о прекращении войны в Лондоне

Вместо него США будет представлять Кит Келлог

В США хотят, чтобы Украина признала временно оккупированный Крым российским

Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа о прекращении трехлетнего конфликта". Об этом пишет CNN.

Отмечается, что Рубио должен был принять участие в переговорах с украинскими, британскими и европейскими официальными лицами, однако, как заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, он не поедет "по логистическим причинам".

видео дня

Известно, что вместо него США будет представлять спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

По словам источника издания, знакомого с этим планом, предложение включает признание контроля России над временно оккупированным Крымом.

"Любое признание российского контроля над Крымом стало бы радикальным разворотом в политике США за последнее десятилетие. Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что открыт к переговорам с Россией, но Киев не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом", - пишет издание.

Переговоры в Лондоне - что известно

Как сообщал Главред, в среду, 23 апреля, в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами по завершению российско-украинской войны. Эта встреча станет продолжением встречи в Париже 17 апреля.

Редактор The Independent Сэм Кайли сообщал, что прибытие американской делегации на переговоры в Великобританию может быть засадой для Украины. Союзники Киева хотят ее избежать.

Также известно, что США официально хотят признать аннексированный Крым российским и "заморозить" линию фронта в рамках мирного соглашения. Это может произойти в Лондоне.

Читайте также:

Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред