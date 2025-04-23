После заявления Зеленского о Крыме: Рубио не поедет на переговоры в Лондон

Главное:
- Рубио не приедет на переговоры о прекращении войны в Лондоне
- Вместо него США будет представлять Кит Келлог
- В США хотят, чтобы Украина признала временно оккупированный Крым российским
Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа о прекращении трехлетнего конфликта". Об этом пишет CNN.
Отмечается, что Рубио должен был принять участие в переговорах с украинскими, британскими и европейскими официальными лицами, однако, как заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, он не поедет "по логистическим причинам".
Известно, что вместо него США будет представлять спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.
По словам источника издания, знакомого с этим планом, предложение включает признание контроля России над временно оккупированным Крымом.
"Любое признание российского контроля над Крымом стало бы радикальным разворотом в политике США за последнее десятилетие. Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что открыт к переговорам с Россией, но Киев не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом", - пишет издание.
Переговоры в Лондоне - что известно
Как сообщал Главред, в среду, 23 апреля, в Лондоне США проведут переговоры с украинскими и европейскими официальными лицами по завершению российско-украинской войны. Эта встреча станет продолжением встречи в Париже 17 апреля.
Редактор The Independent Сэм Кайли сообщал, что прибытие американской делегации на переговоры в Великобританию может быть засадой для Украины. Союзники Киева хотят ее избежать.
Также известно, что США официально хотят признать аннексированный Крым российским и "заморозить" линию фронта в рамках мирного соглашения. Это может произойти в Лондоне.
Читайте также:
- США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали
- План Трампа противоречит законам: Жданов объяснил, признают ли США Крым за РФ
- Отказ от Крыма и НАТО, нейтральный статус ЗАЭС: Зеленский сделал громкие заявления
Кто такой Марко Рубио
Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред