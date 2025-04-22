План Трампа противоречит законам: Жданов объяснил, признают ли США Крым за РФ

Единственный шанс реализовать новый план администрации Трампа - пойти против законов США.

https://glavred.info/war/plan-trampa-protivorechit-zakonam-zhdanov-obyasnil-priznayut-li-ssha-krym-za-rf-10658201.html Ссылка скопирована

Ни Украина, ни США юридически не могут признать Крым российским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, pexels, скриншот из видео

Что сказал Жданов:

Признать Крым российским юридически невозможно

Трампу придется отменить закон США, чтобы решить вопрос с Крымом согласно плану

Для ЕС тема передела границ болезненна

Новый мирный план Дональда Трампа, который может предусматривать признание нейтральной территорией Запорожскую АЭС, а также отказ Украины от НАТО и временно оккупированных территорий может привести разве что к замораживанию конфликта. При этом отказ Украины от Крыма вообще не является возможным.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, дело в том, что признать временно оккупированный полуостров российским Украина не сможет, ведь тогда придется переписывать Конституцию. Также отказ от территорий является государственной изменой и уголовным преступлением.

видео дня

"В свою очередь США признают Крым российским только после Украины. Но Трамп или включает дурачка и игнорирует законодательство США, или не знает американских законов. Ведь еще при Обаме, когда Крым был аннексирован Россией, был принят закон США, который запрещает признавать аннексированные территории. Неужели Трамп пойдет против закона США? Или сначала он попытается этот закон отменить? Но будут ли для этого голоса в Конгрессе? Или Трамп снова сделает своим указом так, как ему хочется? Если он отменит закон своим указом, США уподобятся России: "закон - тайга, медведь - хозяин". Все получится так, как у Путина, но Штаты - демократическое государство", - подчеркнул эксперт.

Более того, признание США Крыма российской территорией откроет "ящик Пандоры" для многих стран, ведь даже для Европейского Союза остается болезненным вопрос передела границ.

"Европейцы едва пережили Косово, и сегодня Европа вынуждена содержать там целую армию полицейских, чтобы Косово не рвануло, поскольку там идут постоянные столкновения противоборствующих сторон. После признания Штатами Крыма российским Бавария может короновать своего короля, Каталония - снова провести референдум, страна Басков - также, и испанская корона вообще развалится. Плюс Ирландия. И это только самые громкие и известные территориальные споры", - добавил Жданов.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - что известно

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в ближайшее время обнародовать план мирного урегулирования войны в Украине.

Накануне в СМИ появилась информация, что США представили свой план прекращения войны. Он якобы предусматривает отказ Украины от всех оккупированных территорий.

Ранее также сообщалось, что мирный план Дональда Трампа для Украины может содержать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - замораживание боевых действий.

Больше новостей:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред