'Есть хорошие шансы': Трамп сказал, когда Украина может заключить соглашение с РФ

Президент США заявил, что состоялись "очень хорошие встречи" об Украине и России.

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Трамп анонсировал мирное соглашение между Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Трамп:

США провели "очень хорошие встречи" относитльно войны в Украине

Детали переговоров обнародуют в течение трех дней

Заключение мирного соглашения между Украиной и РФ возможно уже на этой неделе

Существует высокая вероятность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Его могут заключить уже на этой неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на пасхальном мероприятии в Белом доме 21 апреля.

Трамп отметил, что его администрация провела "очень хорошие встречи об Украине и России". Также американский президент пообещал обнародовать детали этих переговоров в течение следующих трех дней.

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"Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней. Но у нас были очень хорошие встречи об Украине и России. У нас были очень хорошие встречи, на самом деле, и по Ирану. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности заключения мирного соглашения на этой неделе, Трамп подчеркнул: "Есть очень хорошие шансы на это".

Кроме того, еще накануне, 20 апреля, в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что надеется на заключение договоренностей между Киевом и Москвой в кратчайшие сроки.

"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", - написал президент США.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

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Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что на следующей неделе в Лондоне состоятся новые переговоры относительно потенциального прекращения огня между Украиной и Россией с участием представителей команды Дональда Трампа. Келлог отметил, что Трамп активно работает над урегулированием конфликта и сделал больше за 90 дней, чем предшественники за более чем 900.

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что после встречи в Париже состав украинской делегации на предстоящих переговорах в Лондоне может быть скорректирован. Он также прокомментировал возможность выхода США из переговоров, отметив, что это не является неизбежным, поскольку США уже неоднократно заявляли о выходе из различных международных организаций, но не осуществили этого.

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности мирного соглашения между Россией и Украиной, заявив, что Москва открыта к поиску путей урегулирования. Однако такой процесс, по его словам, не должен происходить публично

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