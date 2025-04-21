'Есть хорошие шансы': Трамп сказал, когда Украина может заключить соглашение с РФ

Что сказал Трамп:
- США провели "очень хорошие встречи" относитльно войны в Украине
- Детали переговоров обнародуют в течение трех дней
- Заключение мирного соглашения между Украиной и РФ возможно уже на этой неделе
Существует высокая вероятность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией. Его могут заключить уже на этой неделе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на пасхальном мероприятии в Белом доме 21 апреля.
Трамп отметил, что его администрация провела "очень хорошие встречи об Украине и России". Также американский президент пообещал обнародовать детали этих переговоров в течение следующих трех дней.
"Я расскажу вам все подробности в течение следующих трех дней. Но у нас были очень хорошие встречи об Украине и России. У нас были очень хорошие встречи, на самом деле, и по Ирану. Посмотрим, что из этого получится", - сказал Трамп.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности заключения мирного соглашения на этой неделе, Трамп подчеркнул: "Есть очень хорошие шансы на это".
Кроме того, еще накануне, 20 апреля, в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что надеется на заключение договоренностей между Киевом и Москвой в кратчайшие сроки.
"Надеюсь, Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе стороны начнут вести бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", - написал президент США.
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Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что на следующей неделе в Лондоне состоятся новые переговоры относительно потенциального прекращения огня между Украиной и Россией с участием представителей команды Дональда Трампа. Келлог отметил, что Трамп активно работает над урегулированием конфликта и сделал больше за 90 дней, чем предшественники за более чем 900.
Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что после встречи в Париже состав украинской делегации на предстоящих переговорах в Лондоне может быть скорректирован. Он также прокомментировал возможность выхода США из переговоров, отметив, что это не является неизбежным, поскольку США уже неоднократно заявляли о выходе из различных международных организаций, но не осуществили этого.
Как сообщал Главред, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности мирного соглашения между Россией и Украиной, заявив, что Москва открыта к поиску путей урегулирования. Однако такой процесс, по его словам, не должен происходить публично
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Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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