Угроза выхода США из переговоров: у Зеленского оценили громкое заявление Трампа

Главное из заявлений Лещенко:
- В ОП предлагают не драматизировать заявления Вашингтона
- Состав украинской делегации на переговорах в Лондоне могут скорректировать
Cоветник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил о том, что после состоявшейся встречи в Париже состав украинской делегации на предстоящих переговорах в Лондоне может быть скорректирован.
"На переговорах, которые имели место на текущей неделе в Париже, был глава Офиса президента Андрей Ермак, был министр иностранных дел, был министр обороны. При необходимости состав будет откорректирован, но Украина точно будет присутствовать на этих переговорах", - подчеркнул он в эфире национального информационного телемарафона.
Возможность выхода США из переговоров
Представитель ОП отметил, что Украина никогда не будет преградой на пути к миру и прокомментировал заявления администрации США о возможном выходе Вашингтона из переговоров по прекращению войны.
"Давайте не будем драматизировать. США и из НАТО собирались выходить, но не вышли, и из ООН, и из некоторый институций Организации объединенных Наций они собирались приостанавливать членство и т.д.", - сказал Лещенко.
Вместе с тем он также добавил, что объявление о выходе из организаций или процессов - это такая тактика поведения США, "но это не значит, что это неизбежно или уже решено".
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Напомним, в Париже состоялись переговоры, которые были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. После встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.
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Кто такой Сергей Лещенко?
Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.
Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).
В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.
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