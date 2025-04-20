Угроза выхода США из переговоров: у Зеленского оценили громкое заявление Трампа

Украина никогда не будет преградой на пути к миру, подчеркнул Сергей Лещенко.

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В ОП прокомментировали заявление Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное из заявлений Лещенко:

В ОП предлагают не драматизировать заявления Вашингтона

Состав украинской делегации на переговорах в Лондоне могут скорректировать

Cоветник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил о том, что после состоявшейся встречи в Париже состав украинской делегации на предстоящих переговорах в Лондоне может быть скорректирован.

"На переговорах, которые имели место на текущей неделе в Париже, был глава Офиса президента Андрей Ермак, был министр иностранных дел, был министр обороны. При необходимости состав будет откорректирован, но Украина точно будет присутствовать на этих переговорах", - подчеркнул он в эфире национального информационного телемарафона.

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Возможность выхода США из переговоров

Представитель ОП отметил, что Украина никогда не будет преградой на пути к миру и прокомментировал заявления администрации США о возможном выходе Вашингтона из переговоров по прекращению войны.

"Давайте не будем драматизировать. США и из НАТО собирались выходить, но не вышли, и из ООН, и из некоторый институций Организации объединенных Наций они собирались приостанавливать членство и т.д.", - сказал Лещенко.

Вместе с тем он также добавил, что объявление о выходе из организаций или процессов - это такая тактика поведения США, "но это не значит, что это неизбежно или уже решено".

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Дональд Трамп пригрозил выйти из переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил во время разговора с журналистами. Так он ответил на вопрос о том, как скоро может быть прекращение огня в Украине..

Напомним, в Париже состоялись переговоры, которые были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. После встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

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