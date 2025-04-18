Лавров получил месседж: Рубио позвонил в Москву после переговоров в Париже

Главные тезисы:
- Лавров получил сообщение от Рубио
- Мир возможен, считают в Госдепе
В четверг, 17 апреля, в Париже состоялись переговоры, которые были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. После встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Как сообщила пресс-служба Государственного департамента США, "госсекретарь передал своему российскому коллеге тот же месседж, который американская команда передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже".
"Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и сейчас представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира", — процитировала пресс-служба суть послания Рубио Лаврову.
В Госдепе также заявили, что концепция США по завершению российско-украинской войны получила положительный отклик.
"Ободряющий прием в Париже американской концепции показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", — подчеркнули в Госдепе.
Переговоры в Париже - главное
Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в Париже.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров о завершении войны и достижении мира в Украине. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне.
Другие новости:
- Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину - The Telegraph
- В Харькове, Днепре и Сумах прогремели взрывы, РФ атаковала дронами и ракетами
- Исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред