Лавров получил месседж: Рубио позвонил в Москву после переговоров в Париже

Концепция США по завершению российско-украинской войны получила положительный отклик.

https://glavred.info/war/lavrov-poluchil-messedzh-rubio-pozvonil-v-moskvu-posle-peregovorov-v-parizhe-10657058.html Ссылка скопирована

Марко Рубио позвонил Лаврову после переговоров в Париже / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, МИД РФ

Главные тезисы:

Лавров получил сообщение от Рубио

Мир возможен, считают в Госдепе

В четверг, 17 апреля, в Париже состоялись переговоры, которые были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности. После встречи с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Украины Рустемом Умеровым государственный секретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Как сообщила пресс-служба Государственного департамента США, "госсекретарь передал своему российскому коллеге тот же месседж, который американская команда передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже".

видео дня

"Президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и сейчас представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира", — процитировала пресс-служба суть послания Рубио Лаврову.

В Госдепе также заявили, что концепция США по завершению российско-украинской войны получила положительный отклик.

"Ободряющий прием в Париже американской концепции показывает, что мир возможен, если все стороны будут стремиться к достижению соглашения", — подчеркнули в Госдепе.

Переговоры в Париже - главное

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что представители Украины, Европы и США начали новый формат переговоров о завершении войны и достижении мира в Украине. Переговоры продолжатся на следующей неделе в Лондоне.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред