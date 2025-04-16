Рубио и Уиткофф обсудят Украину во Франции – Politico

Президент Франции играет ключевую роль в продвижении идеи предоставления гарантий безопасности Украине.

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Рубио и Уиткофф обсудят Украину во Франции / Коллаж: Главред, фото: commons.wikimedia.org, скриншот

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С кем проведут переговоры Уиткофф и Рубио

Будут ли обсуждать ввод миротворцев в Украину

На текущей неделе госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа по урегулированию конфликтов в Украине и секторе Газа Стив Уиткофф посетят Париж. Об этом пишет Politico.

Уиткофф должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тогда как Рубио планирует переговоры с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

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Один из представителей, знакомый с подготовкой визита, рассказал изданию, что в центре переговоров будут Украина, Иран и торговая политика.

Встреча Уиткоффа с Макроном состоится вскоре после визита американского посланника в Москву, где он имел разговор с правителем России Владимиром Путиным. Целью встречи было обсуждение потенциального перемирия в Украине.

Президент Франции, со своей стороны, играет ключевую роль в продвижении идеи предоставления гарантий безопасности Украине. Речь идет в частности о возможном развертывании в стране иностранного контингента войск в случае достижения перемирия.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский предположил, что новый раунд переговоров с представителями США относительно возможного прекращения огня может состояться уже на этой неделе.

Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас только имитирует переговорный процесс. На самом деле он хочет продолжать воевать и планирует провести летнюю военную кампанию. А уже по результатам этой военной кампании он может вернуться к переговорам.

НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией, поэтому Альянс не имеет собственных "красных линий" в этом вопросе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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