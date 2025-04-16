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Госдеп США: никаких соглашений с РФ, пока нет прекращения огня в Украине

Виталий Кирсанов
16 апреля 2025, 02:05
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Пресс-секретарь Госдепа ответила на вопрос по поводу последних переговоров с РФ.
США прилагают усилия для прекращения огня
США прилагают усилия для прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот видео

Что сказали в Госдепе:

  • После удара по Сумам вырисовывается тревожная динамика
  • США прилагают усилия для прекращения огня

США не будут заключать никаких двусторонних соглашений с РФ и не ослабят санкций, пока не будет достигнуто прекращение огня в Украине. Об этом заявила во время своего брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится", - сказала она журналистам.

видео дня

Таким образом пресс-секретарь Госдепа ответила на вопрос по поводу последних переговоров с РФ, а также возможности, что США ослабят санкции против России.

Она также отметила, что после ракетного удара по Сумам на Вербное воскресенье начала вырисовываться тревожная динамика, которая порождает еще больше вопросов относительно того, кто действительно хочет мира и прекращения огня. Кроме того, Брюс охарактеризовала войну в Украине как "мясорубку", в которой ничего не изменилось.

"И все же мы продолжаем работать, очевидно, для прекращения огня", - добавила она.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский предположил, что новый раунд переговоров с представителями США относительно возможного прекращения огня может состояться уже на этой неделе.

Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас только имитирует переговорный процесс. На самом деле он хочет продолжать воевать и планирует провести летнюю военную кампанию. А уже по результатам этой военной кампании он может вернуться к переговорам.

НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны между Украиной и Россией, поэтому Альянс не имеет собственных "красных линий" в этом вопросе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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