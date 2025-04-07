"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

Сейчас происходит лишь имитация переговоров со стороны Кремля. Путин хочет продолжать воевать и планирует провести летнюю военную кампанию.

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Эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом/ Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, минобороны РФ

Кратко:

Кремль сейчас лишь имитирует переговоры

Путин хочет провести летнюю военную кампанию

Никаких мирных переговоров или реального прекращения огня раньше октября-ноября не будет

Российский диктатор Владимир Путин сейчас только имитирует переговорный процесс. На самом деле он хочет продолжать воевать и планирует провести летнюю военную кампанию. А уже по результатам этой военной кампании он может вернуться к переговорам.

Такое мнение высказал политический эксперт Вадим Денисенко в эфире "Эспрессо". По его словам, после последних переговоров в Эр-Рияде стало понятно, что Путин не собирается идти на подписание временного прекращения огня.

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"Путин хочет продолжать боевые действия и считает, что эта летняя кампания - его последнее вундерваффе, благодаря которому удастся сломать фронт и Украину. Но ничего подобного не будет", - сказал Денисенко.

Эксперт отметил, что в этой ситуации мы имеем дело с психологией или психиатрией человека, ведь Путин искренне верит, что этим летом ему удастся "Киев за три дня - 2.0".

"Еще раз повторю, что ничего подобного не будет. Но, к сожалению, ни о каких мирных переговорах или реальном прекращении огня раньше октября-ноября нет смысла надеяться. На сегодняшний момент очень низкая вероятность какого-то перемирия. Несмотря на все заявления Трампа, что он все понимает и очень зол, надо понимать, что по состоянию на сейчас Владимир Путин не будет входить в любой переговорный процесс. Он считает, что США не введет катастрофических санкций, поэтому готов будет возвращаться к переговорам по результатам летней военной кампании", - подытожил Денисенко.

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Ранее экономист отметил, что Трамп может сильно ударить по РФ, она потеряет десятки млрд долларов. По словам доктора экономических наук, соучредителя Европейского центра анализа и стратегий Владислава Иноземцева, такой шаг Трампа может стать сильным ударом по экономике страны-агрессора России.

Как ранее сообщал Главред, Трамп заинтриговал заявлением о том, что Зеленский и Путин готовы заключить сделку. Трамп утверждает, что продолжаются "очень хорошие разговоры" по урегулированию войны в Украине.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в США уже поняли, что РФ не стремится к миру. Сейчас идет работа по разработке механизма, как контролировать соблюдение режима тишины, отметил Ермак.

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Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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