Россия потеряет десятки миллиардов долларов: Трамп может сильно ударить по РФ

Такой шаг Трампа может стать сильным ударом по экономике страны-агрессора России.

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Трамп может сильно ударить по РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, facebook.com/WhiteHouse

Основные тезисы Иноземцева:

Если Трамп введет вторичные санкции на российскую нефть, это сильно ударит по РФ

Если эти меры будут приняты, Россия потеряет десятки миллиардов долларов

Негативная сторона в том, что такие ограничения вряд ли будут введены

Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину введением вторичных санкций на нефть. Если они действительно будут введены и будут иметь последствия, то, конечно, это очень опасное явление и это очень ударит по РФ.

Все, что за последние годы было введено против России, серьезных ударов по РФ так и не нанесло. Об этом сказал доктор экономических наук, соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев в интервью Главреду.

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Он отметил, что все, что произошло за последние годы - это лишь закрытие европейского рынка. Однако нефть - это биржевой товар. Если ее продают в Индию, Китай или Пакистан, Россия несет убытки из-за скидок, но в целом это не критично. Для российского бюджета продажа нефти по 75 или по 65 долларов за баррель - не самый принципиальный момент. Главное - сохранять объемы поставок, и Путину удалось этого добиться, сказал эксперт.

"Объемы поставок примерно такие же - снижение экспорта составило около 10-12% по сравнению с 2021 годом. То есть катастрофы нет. Запад не смог создать серьезные препятствия для торговли нефтью - ни через запрет страхования, ни через ограничения на перевозки. Мы видели, что РФ был сформирован теневой флот, появились фальшивые сертификаты, и до поры, до времени это сходило с рук", - сказал Иноземцев.

По его словам, если Трамп введет новые ограничения, он фактически поставит выбор перед странами: либо покупать российскую нефть со скидкой 25-30% (фактически введя пошлину), либо, если закупки происходят без скидки, потерять торговлю с США.

Иноземцев отметил, что Турция, Индия, Китай не станут бежать за российской нефтью, если это грозит отсутствием торговли с США.

"Поэтому, в принципе, если эти меры будут приняты, Россия потеряет десятки миллиардов долларов. Это будет сильный удар - наверное, самый сильный со времен ареста активов", - сказал эксперт.

Трамп вряд ли введет вторичные санкции на российскую нефть

Однако, по словам Иноземцева, на этом положительные моменты заканчиваются. Негативная сторона в том, что, по мнению эксперта, вряд ли президент США пойдет на такой шаг.

Судя по всему, Путин разозлил Трампа - так же, как в свое время это сделал Зеленский. Однако что из этого будет дальше, пока непонятно. С Зеленским также был скандал и оскорбления, но сейчас все налаживается. С Путиным у Трампа изначально были более доверительные отношения, хотя вполне вероятно, что это лишь самообман Трампа.

"Я бы больше поставил на вероятность того, что Трамп, обидевшись на Путина, просто перестанет заниматься этой темой и оставит ее на откуп европейцам. Он может сказать: "Ну, ребята, у вас там идет война, мы далеко, нам это не интересно. Мы старались, сделали все, что могли. Путин не хочет одного, Зеленский не хочет другого. Разбирайтесь сами". Поэтому сомневаюсь, что Трамп будет жестко давить на Россию, особенно с учетом его текущих проблем, например, в Иране и на Ближнем Востоке. Честно говоря, я был бы очень рад, если бы все произошло именно так. Но у меня большие сомнения, что это произойдет", - подытожил Иноземцев.

Могут ли США ввести вторичные санкции на российскую нефть - что известно

Как ранее сообщал Главред, Трамп поставил России условие и пригрозил последствиями. США могут ввести против России вторичные санкции, если Путин "не справится со своей работой", заявил президент США.

Однако несколько дней назад Трамп ввел пошлины для Украины и многих стран мира, а для РФ "забыл" - в Белом доме объяснили позицию США. Под действие пошлин попали даже отдаленные и малонаселенные территории, такие как Токелау и Шпицберген.

Также ранее стало известно, какая цена на нефть является критической для РФ и чем это грозит. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что снижение цены на нефть ниже 50 долларов негативно повлияет на Россию. По его словам, снижение в пределах 50 долларов за баррель выглядит реальным в течение следующих нескольких месяцев. Более низкие цены на "черное золото" невыгодны США, поскольку это негативно повлияет на американскую нефтяную отрасль.

Также эксперт раскрыл прогноз "адских санкций" против РФ. Без нефти организм войны РФ против Украины существовать не может, уверен Владимир Омельченко.

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Кто такой Владислав Иноземцев Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014). В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию". Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.

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