Трамп ввел пошлины для Украины, а для РФ забыл: в Белом доме объяснили позицию США

Под действие пошлин попали даже отдаленные и малонаселенные территории, такие как Токелау и Шпицберген.

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Трамп ввел новые пошлины, но Россия снова вне списка / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

О чем речь:

РФ не попала под новые пошлины из-за того, что "Соединенные Штаты не торгуют с ними" и против них уже действуют санкции.

США все же продолжают торговлю с Россией, хотя объем значительно сократился.

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины для многих стран, минимальная ставка которых составляет 10% - в этот список вошла и Украина, тогда как Россия, КНДР и Беларусь там отсутствуют. Министр финансов США Бессент объяснил, что Россия не попала под новые пошлины, поскольку "Соединенные Штаты не торгуют с Россией". Он также добавил, что против РФ уже действуют американские санкции.

Также он призвал другие страны не реагировать на решение президента США Дональда Трампа зеркальными пошлинами, ведь это приведет к эскалации.

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"Мой совет каждой стране прямо сейчас: не принимайте ответные меры. Сядьте поудобнее, подумайте о ситуации, давайте посмотрим, что произойдет. Потому что если вы примете ответные меры, это приведет к эскалации", - сказал он в интервью Fox News.

В свою очередь, в Белом доме также прокомментировали это решение. Как заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт в комментарии для Axios, Россия не была включена в список, поскольку действующие санкции США "исключают любую значимую торговлю".

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Однако, по данным издания, США все же продолжают торговлю с Россией, и ее объемы превышают показатели некоторых стран, которые попали под новые пошлины Трампа. Например, таких как Маврикий или Бруней.

Примечательно, что под действие пошлин попали даже такие отдаленные и малонаселенные территории, как Токелау (примерно 1500 жителей) в южной части Тихого океана и Шпицберген (около 2500 жителей) за Полярным кругом - территории, принадлежащие Новой Зеландии и Норвегии соответственно.

В то же время в перечне отсутствуют Куба, Беларусь и Северная Корея.

Как пояснила Ливитт, это связано с тем, что действующие пошлины и санкции в отношении этих стран "и так слишком высоки". При этом она подчеркнула, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями".

Две крупные экономики - Канада и Мексика - также не попали под новые пошлины. По словам Ливитт, это связано с тем, что Трамп уже ввел 25%-ные пошлины на их продукцию.

Axios напоминает, что объем торговли между США и Россией претерпел значительное сокращение: в 2021 году он составлял примерно 35 миллиардов долларов, а в прошлом году снизился до 3,5 миллиардов долларов.

Введение пошлин США - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. По мнению лидера США, такие пошлины вернут "золотой век".

Ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп имеет в планах ввести пошлину на импорт из ЕС в размере 25%. По мнению аналитиков, такой шаг может нанести большой ущерб дипломатическим связям между союзниками и даже привести к широкой трансатлантической торговой войне.

Кроме этого, как сообщал Главред, Дональд Трамп выдал поручение министру торговли. Президент США захотел увеличить с 25% до 50% пошлину на импорт из Канады всей стали и алюминия.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

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