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Трамп вводит пошлину в 25% на товары: какие страны под угрозой

Ангелина Подвысоцкая
27 февраля 2025, 02:15
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Европа недовольна решением президента США о введении пошлины.
Трамп вводит пошлину в 25% на товары: какие страны под угрозой
Трамп вводит пошлину в 25% на товары из Европы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлину на импорт из ЕС в размере 25%. Об этом сообщает Financial Times.

"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. В целом это будет 25 процентов, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", - сказал Трамп.

Отмечается, что такое решение Трампа может привести к широкой трансатлантической торговой войне. Она может нанести большой вред дипломатическим связям между союзниками.

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В то же время в Еврокомиссии прокомментировали решение Трампа. Там отметили, что ЕС "решительно и немедленно отреагирует на неоправданные барьеры для свободной и справедливой торговли".

Следует отметить, что такую же пошлину Трамп хочет ввести на товары из стран-соседей - Канады и Мексики.

Участие Европы в окончании войны в Украине - что известно

Как сообщал Главред, после разговора Трампа с Путиным в Париже на саммите экстренно встретились европейские лидеры. По данным СМИ, на встрече присутствовали лидеры Британии, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антонио Коста и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Произошло это на фоне того, как похоже, что лидер США решил запустить переговоры по завершению войны в Украине без участия Евросоюза. По мнению президента Украины, Вашингтон стремится быстро заключить некое "мирное соглашение".

После саммита президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора обсуждали глобальную ситуацию и гарантии безопасности для украинского государства.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений. Он выразил убеждение, что безопасность Украины помогает гарантировать безопасность Великобритании.

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