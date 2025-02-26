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Трамп отказался давать гарантии безопасности Украине и переложил ответственность на других

Ангелина Подвысоцкая
26 февраля 2025, 22:00обновлено 26 февраля, 22:42
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Президент США считает, что обеспечивать гарантии безопасности Украине должны страны Европы.
Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп отказывается давать гарантии безопасности Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорит Трамп:

  • США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности
  • Украине нужно забыть о НАТО
  • США будут пытаться помочь Украине вернуть территории

США не хотят предоставлять Украине гарантии безопасности. Ответственность за это Штаты перекладывают на Европу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании Кабинета министров США.

"Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа делает это. Это в их интересах, это их сосед", - сказал Трамп.

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В то же время он считает, что сделка по металлам принесет "большое богатство". Трамп хочет вернуть все потраченные на Украину средства.

"Эта сделка принесет нам большое богатство, и мы надеемся, что можем все урегулировать. Я делаю это по двум причинам - чтобы прекратить гибель (людей на войне в Украине, - ред.) и я не хочу тратить больше денег ... Мы свое вернем, Зеленский приедет, это хорошая сделка для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. Я думаю, это хорошо", - сказал Трамп.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Соглашение с США по ресурсам / Инфографика: Главред

"Мы постараемся, чтобы Украина вернула территории"

Несмотря на нежелание предоставлять гарантии безопасности, Трамп заявляет, что будет пытаться помочь вернуть Украине как можно больше территорий, которые оккупировала Россия. Для этого нужно заключить самую лучшую сделку, с которой будут согласны Киев и Москва.

"Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше (территорий - ред.). Мы будем стараться добиться мира, но это еще не гарантировано", - уточнил Трамп.

"Забудьте о НАТО"

Американский президент твердо стоит на том, что Украина не станет членом НАТО. Он считает, что именно из-за этого российский диктатор Владимир Путин якобы начал войну. При этом он назвал Путина "очень умным и хитрым" человеком.

"Я сейчас не буду об этом говорить. Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось ... Я имел дело с очень плохими людьми, но скажу вам, что касается этого случая, у него не было намерения, на мой взгляд, урегулировать эту войну. Я думаю, он хотел всего этого. Когда я был избран, мы поговорили, и я думаю, что мы договоримся", - добавил Трамп.

Участие Европы в окончании войны в Украине - что известно

Как сообщал Главред, после разговора Трампа с Путиным в Париже на саммите экстренно встретились европейские лидеры. По данным СМИ, на встрече присутствовали лидеры Британии, Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, председатель Евросовета Антонио Коста и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Произошло это на фоне того, как похоже, что лидер США решил запустить переговоры по завершению войны в Украине без участия Евросоюза. По мнению президента Украины, Вашингтон стремится быстро заключить некую "мирную сделку".

После саммита президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время разговора обсуждалась глобальная ситуация и гарантии безопасности для украинского государства.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений. Он выразил убеждение, что безопасность Украины помогает гарантировать безопасность Великобритании.

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