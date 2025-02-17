Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

За спиной Украины: стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп

Юрий Берендий
17 февраля 2025, 20:28
96
Трамп продолжает вести роль посредника между Украиной и Россией, что предполагает комплиментарное отношение к обеим сторонам, отметил Горбач.
За спиной Украины: стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп
Стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп / Коллаж Главред, фото: Donald Trump/Facebook, kremlin.ru

О чем сказал Горбач:

  • У Трампа и Путина много тем для переговоров
  • Принцип "ничего об Украине без Украины" уже нарушен
  • Конкретики в переговорах нет

У Дональда Трампа и Владимира Путина немало тем для обсуждения, ведь они знакомы уже давно, ранее общались и встречались. Однако для Украины ключевым вопросом остается обсуждение российской агрессии и возможных путей выхода из этой ситуации. Об этом во время чата на Главреде заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, отвечая на вопрос о возможных договоренностях между Трампом и Путиным без участия Киева.

По его словам, принцип "не говорить об Украине без Украины" на данный момент нарушен, и Трамп уже сделал этот шаг, без возможности возврата назад.

Он неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в контактах с Путиным и переговорах, в том числе по Украине, а украинское руководство фактически смирилось с таким форматом и не выражает протестов.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые известные предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Кроме того, президент Трамп фактически взял на себя роль посредника в переговорах, а не союзника и партнера Украины, каким была предыдущая администрация Джозефа Байдена.

"А роль посредника предполагает, что Трамп должен быть удобным для обеих сторон конфликта. Поэтому и звучат комплименты из уст Трампа в адрес серийного убийцы Владимира Путина. Трамп не стесняется повторять, что у него хорошие отношения с Путиным. Правда, он так говорит чуть ли не обо всех в мире, как будто это что-то значит", - сказал аналитик.

Горбач добавляет, что поддержку хороших отношений с серийным убийцей пытаются представить как преимущество для посредничества и заключения сделок.

"Чего-то конкретного в этих переговорах, что можно было бы обнародовать и слить в прессу, очевидно, еще нет (имею в виду предметные договоренности). Но сами контакты уже являются свершившимся фактом", - резюмировал он.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп готов разрешить европейским странам покупать американское оружие, которое они впоследствии могут передавать Украине. Это позволит Киеву получать вооружение даже в случае прекращения прямой военной поддержки со стороны США, сообщает Bloomberg.

В то же время Трамп заявил, что Владимир Путин якобы "хочет прекратить войну" и отрицает предположение, что российский диктатор имеет амбиции, которые выходят за пределы Украины, пишет The Hill.

Экс-президент США может стремиться как можно быстрее завершить войну, однако это не будет гарантировать устойчивого мира или заключения масштабного соглашения. Максимальным результатом такого подхода может стать временное прекращение огня. Впоследствии Трамп, вероятно, перейдёт к разработке более детального плана с определением сроков, ресурсов и обязательств, считает дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Другие новости:

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Горбач Трамп новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС

Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС

20:52Политика
Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

19:38Украина
18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

19:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

Гороскоп на завтра 18 февраля: Тельцам - масса удовольствия, Стрельцам - прибыль

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

Последние новости

20:52

Зеленский объявил об условии Украины по Запорожской АЭС

20:28

За спиной Украины: стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп

20:18

Что носить женщине с пышной грудью - стильные решения для настоящих красавиц

20:02

Евровидение-2025: у Украины опасное место в рейтинге потенциальных победителей

19:46

У Путина раскрыли главную цель переговоров с США в Саудовской Аравии

Украине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войныУкраине предложат "горькие пилюли": Горбач – о перспективах переговоров по завершению войны
19:38

Регионы накроет 20-градусный мороз: синоптики сказали, где будет холоднее всего

19:10

Переговоры с США: кто отправился от РФ на "сделку"мнение

19:08

Штурм провалился: ВСУ разгромили вражескую пехоту на "горячем" направлении

19:03

18 февраля будут введены графики отключения света: когда будут действовать ограничения

Реклама
18:56

Эктор Хименес-Браво расстался с девушкой - шеф-повар в поиске новой любви

18:52

После встречи в НАТО: Кэллог раскрыл новые детали мирного соглашения для Украины

18:48

Лавров разразился циничным заявлением по территориальным уступкам Украине

18:40

Прозвучало 20 взрывов: ВСУ влупили по ключевым оборонным предприятиям РФ

18:35

Эксперты советуют периодически засыпать рис в чайник: для чего это нужно

18:35

"Ощутимая поддержка": в Польше открыли учебный центр Украина-НАТО

18:06

Приказали расстрелять: оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных

17:47

Переговоры и конец войны: в Турции анонсировали неприятные решения для Украины

17:38

Могут начаться проблемы со здоровьем: что нельзя делать 18 февраля

17:16

Китай меняет позицию по окончанию войны в Украине: стали известны новые детали

16:53

"Я схожу с ума": мужчина рассказал, как победа в лотерее разрушила его жизнь

Реклама
16:44

Выйдут ли США из НАТО: СМИ узнали, что США могут вывести войска из стран Балтии

16:32

Почему не стоит выбрасывать листья клубники: диетолог ошарашил объяснением

16:27

Начало переговоров США и России в Саудовской Аравии: чего ждать Украине

16:18

Почему не стоит выбрасывать коробки из-под конфет: гениальный секрет садовода

15:59

"Мы не страна сырья": Зеленский сделал заявление о сделке с США о минералах

15:35

Аномальный мороз отступит: синоптик назвал дату резкого потепления в Украине

15:32

"Будет в Украине двое суток": Зеленский назвал дату и цель приезда Келлога

15:23

Дочь Константина Меладзе впервые показала красавчика-бойфренда

15:15

На ЧАЭС обнаружили три очага тления: в МВД признались, есть ли выброс радиацииФотоВидео

15:07

Эксперт назвал условие, благодаря которому Украина сможет вернуть границы 1991 года

15:02

Зеленский отказался признавать итоги переговоров РФ и США в Саудовской Аравии

14:55

Трамп делает акцент на разговоре с Путиным, а не с Зеленским: Чалый назвал 2 причиныВидео

14:21

У Трампа предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая - СМИ

14:17

После освобождения Песчаного: в ВСУ рассказали о проблемах врага на фронте

14:04

Поцелованные удачей: 4 знака зодиака женщины, которым везет от рождения

13:32

Зеленский встретился с президентом ОАЭ: первые результаты визитаФотоВидео

13:21

В Украине изменилась стоимость овощей и фруктов: новые цены

13:13

"Ком в горле и слезы": Тина Кароль рассказала про чувства к покойному мужу

13:08

"Ключевое - кто быстрее подготовится": Чалый назвал год начала новой агрессии РФВидео

13:04

Ударит -19 градусов: синоптик назвала дату сильных морозов

Реклама
12:58

В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

12:44

"Welcome to Ukraine": украинская певица ждет Галкина и Пугачеву в Украине

12:27

"Я не в восторге": Чалый – о переговорах Путина и Трампа

12:16

"Долларопад" на фоне переговоров о мире: что будет дальше и стоит ли покупать валюту

12:15

Где спрятан мишка: только гений найдет его за 5 секунд

12:14

Серьезная потеря для врага: в Воронеже уничтожены два дорогостоящих комплекса РЭБ

11:39

РФ атаковали около 100 БпЛА: горит Ильский НПЗ, не работает НПС "Кропоткинская"Видео

11:28

"Украина должна действовать по плану А": дипломат назвал сроки завершения войныВидео

11:19

Назван самый холодный день: какой будет погода в Украине до конца февраля

11:12

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - беспокойство, Свиньям - конфликты

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять