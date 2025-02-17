За спиной Украины: стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп

Трамп продолжает вести роль посредника между Украиной и Россией, что предполагает комплиментарное отношение к обеим сторонам, отметил Горбач.

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Стало известно о чем могут договариваться Путин и Трамп / Коллаж Главред, фото: Donald Trump/Facebook, kremlin.ru

О чем сказал Горбач:

У Трампа и Путина много тем для переговоров

Принцип "ничего об Украине без Украины" уже нарушен

Конкретики в переговорах нет

У Дональда Трампа и Владимира Путина немало тем для обсуждения, ведь они знакомы уже давно, ранее общались и встречались. Однако для Украины ключевым вопросом остается обсуждение российской агрессии и возможных путей выхода из этой ситуации. Об этом во время чата на Главреде заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, отвечая на вопрос о возможных договоренностях между Трампом и Путиным без участия Киева.

По его словам, принцип "не говорить об Украине без Украины" на данный момент нарушен, и Трамп уже сделал этот шаг, без возможности возврата назад.

Он неоднократно подчеркивал свою заинтересованность в контактах с Путиным и переговорах, в том числе по Украине, а украинское руководство фактически смирилось с таким форматом и не выражает протестов.

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Кроме того, президент Трамп фактически взял на себя роль посредника в переговорах, а не союзника и партнера Украины, каким была предыдущая администрация Джозефа Байдена.

"А роль посредника предполагает, что Трамп должен быть удобным для обеих сторон конфликта. Поэтому и звучат комплименты из уст Трампа в адрес серийного убийцы Владимира Путина. Трамп не стесняется повторять, что у него хорошие отношения с Путиным. Правда, он так говорит чуть ли не обо всех в мире, как будто это что-то значит", - сказал аналитик.

Горбач добавляет, что поддержку хороших отношений с серийным убийцей пытаются представить как преимущество для посредничества и заключения сделок.

"Чего-то конкретного в этих переговорах, что можно было бы обнародовать и слить в прессу, очевидно, еще нет (имею в виду предметные договоренности). Но сами контакты уже являются свершившимся фактом", - резюмировал он.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп готов разрешить европейским странам покупать американское оружие, которое они впоследствии могут передавать Украине. Это позволит Киеву получать вооружение даже в случае прекращения прямой военной поддержки со стороны США, сообщает Bloomberg.

В то же время Трамп заявил, что Владимир Путин якобы "хочет прекратить войну" и отрицает предположение, что российский диктатор имеет амбиции, которые выходят за пределы Украины, пишет The Hill.

Экс-президент США может стремиться как можно быстрее завершить войну, однако это не будет гарантировать устойчивого мира или заключения масштабного соглашения. Максимальным результатом такого подхода может стать временное прекращение огня. Впоследствии Трамп, вероятно, перейдёт к разработке более детального плана с определением сроков, ресурсов и обязательств, считает дипломат и бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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