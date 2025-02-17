Штурм провалился: ВСУ разгромили вражескую пехоту на 'горячем' направлении

Кратко:
- ВСУ отбили российский штурм на Покровском направлении
- Во время штурма, украинские бойцы разгромили вражескую пехоту
Украинские защитники отбили штурм, который начали российские оккупанты на Покровском направлении под прикрытием сложных погодных условий. Об этом написали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" в Telegram.
В сообщении говорится, что воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал свои наступательные действия на Покровском направлении. Россияне ждали удачного момента и отправились на штурм утром в метель.
Известно, что во время штурма враг пытался приблизиться к украинским позициям. Хотя оккупанты наступали с нескольких направлений одновременно, аэроразведка зафиксировала их движение. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары по вражеским целям.
"Благодаря профессиональной работе всех подразделений пехота противника была уничтожена еще на подходах к нашим позициям. Результат работы артиллеристов и операторов БпЛА - очередные штурмовые действия оккупантов отражены, вражеским планам не суждено было сбыться. Ухудшение тактического положения не допущено", - написали в "Хортице".
Смотрите видео, как украинские защитники отражали вражеский штурм:
Кроме того, в "Хортице" добавили, что за прошедшую неделю украинские бойцы уничтожили немало российской техники. Также ВСУ разгромили личный состав врага.
Общие потери российских войск только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за период с 10.02.2025 по 17.02.2025 составили:
- личного состава - 6 932 чел;
- плен - ≈ 40;
- танков - 85;
- боевых бронемашин - 206;
- реактивных систем залпового огня - 8;
- орудий и минометов - 234;
- противотанковых средств - 5;
- средства РЭБ - 33;
- средства ПВО - 7;
- автомобильной техники - 687;
- специальной техники - 303;
- пунктов управления БпЛА - 66;
- укрытий - 1 141;
- складов боеприпасов - 60;
- склады ГСМ - 13.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщал, что на Покровском направлении идут достаточно активные бои. Однако в последнее время российские оккупанты на этом участке фронта получают больше проблем, чем они надеялись. По его словам, враг жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.
Кроме того, недавно Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Возле Песчаного давно шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация. Однако теперь враг будет искать другие направления давления на украинские позиции.
Как писал Главред, в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.
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Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
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