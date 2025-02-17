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Штурм провалился: ВСУ разгромили вражескую пехоту на "горячем" направлении

Марина Фурман
17 февраля 2025, 19:08
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Воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал свои наступательные действия на Покровском направлении
ВСУ, армия РФ
Враг активизировался на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Кратко:

  • ВСУ отбили российский штурм на Покровском направлении
  • Во время штурма, украинские бойцы разгромили вражескую пехоту

Украинские защитники отбили штурм, который начали российские оккупанты на Покровском направлении под прикрытием сложных погодных условий. Об этом написали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" в Telegram.

В сообщении говорится, что воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал свои наступательные действия на Покровском направлении. Россияне ждали удачного момента и отправились на штурм утром в метель.

видео дня

Известно, что во время штурма враг пытался приблизиться к украинским позициям. Хотя оккупанты наступали с нескольких направлений одновременно, аэроразведка зафиксировала их движение. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары по вражеским целям.

"Благодаря профессиональной работе всех подразделений пехота противника была уничтожена еще на подходах к нашим позициям. Результат работы артиллеристов и операторов БпЛА - очередные штурмовые действия оккупантов отражены, вражеским планам не суждено было сбыться. Ухудшение тактического положения не допущено", - написали в "Хортице".

Смотрите видео, как украинские защитники отражали вражеский штурм:

Штурм провалился: ВСУ разгромили вражескую пехоту на 'горячем' направлении

Кроме того, в "Хортице" добавили, что за прошедшую неделю украинские бойцы уничтожили немало российской техники. Также ВСУ разгромили личный состав врага.

Общие потери российских войск только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за период с 10.02.2025 по 17.02.2025 составили:

  • личного состава - 6 932 чел;
  • плен - ≈ 40;
  • танков - 85;
  • боевых бронемашин - 206;
  • реактивных систем залпового огня - 8;
  • орудий и минометов - 234;
  • противотанковых средств - 5;
  • средства РЭБ - 33;
  • средства ПВО - 7;
  • автомобильной техники - 687;
  • специальной техники - 303;
  • пунктов управления БпЛА - 66;
  • укрытий - 1 141;
  • складов боеприпасов - 60;
  • склады ГСМ - 13.
Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщал, что на Покровском направлении идут достаточно активные бои. Однако в последнее время российские оккупанты на этом участке фронта получают больше проблем, чем они надеялись. По его словам, враг жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

Кроме того, недавно Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Возле Песчаного давно шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация. Однако теперь враг будет искать другие направления давления на украинские позиции.

Как писал Главред, в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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