Штурм провалился: ВСУ разгромили вражескую пехоту на 'горячем' направлении

Воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал свои наступательные действия на Покровском направлении

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Враг активизировался на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, Минобороны РФ

Кратко:

ВСУ отбили российский штурм на Покровском направлении

Во время штурма, украинские бойцы разгромили вражескую пехоту

Украинские защитники отбили штурм, который начали российские оккупанты на Покровском направлении под прикрытием сложных погодных условий. Об этом написали в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" в Telegram.

В сообщении говорится, что воспользовавшись плохой погодой, противник активизировал свои наступательные действия на Покровском направлении. Россияне ждали удачного момента и отправились на штурм утром в метель.

видео дня

Известно, что во время штурма враг пытался приблизиться к украинским позициям. Хотя оккупанты наступали с нескольких направлений одновременно, аэроразведка зафиксировала их движение. Артиллерия и операторы БпЛА нанесли удары по вражеским целям.

"Благодаря профессиональной работе всех подразделений пехота противника была уничтожена еще на подходах к нашим позициям. Результат работы артиллеристов и операторов БпЛА - очередные штурмовые действия оккупантов отражены, вражеским планам не суждено было сбыться. Ухудшение тактического положения не допущено", - написали в "Хортице".

Смотрите видео, как украинские защитники отражали вражеский штурм:

Кроме того, в "Хортице" добавили, что за прошедшую неделю украинские бойцы уничтожили немало российской техники. Также ВСУ разгромили личный состав врага.

Общие потери российских войск только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" за период с 10.02.2025 по 17.02.2025 составили:

личного состава - 6 932 чел;

плен - ≈ 40;

танков - 85;

боевых бронемашин - 206;

реактивных систем залпового огня - 8;

орудий и минометов - 234;

противотанковых средств - 5;

средства РЭБ - 33;

средства ПВО - 7;

автомобильной техники - 687;

специальной техники - 303;

пунктов управления БпЛА - 66;

укрытий - 1 141;

складов боеприпасов - 60;

склады ГСМ - 13.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщал, что на Покровском направлении идут достаточно активные бои. Однако в последнее время российские оккупанты на этом участке фронта получают больше проблем, чем они надеялись. По его словам, враг жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

Кроме того, недавно Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Возле Песчаного давно шли активные боевые действия, но село было не то, что в "серой зоне", а там постоянно менялась ситуация. Однако теперь враг будет искать другие направления давления на украинские позиции.

Как писал Главред, в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать трассы, которые ведут к городу. Цель захватчиков - оставить украинских защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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