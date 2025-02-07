На фронте РФ не прекращает массовые штурмы: военные назвали самое тяжелое направление

Противник начал активно использовать FPV-дроны на оптоволокне для поражения логистики.

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Какая ситуация на Северском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 21 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы Пантьо:

Россияне пытаются уничтожить логистику ВСУ

Враг начал активно использовать новые FPV-дроны

Начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы", бригады "Рубеж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо отметил, что на Северском направлении враг использует FPV-дроны на оптоволокне для поражения логистики Сил обороны Украины.

"На Северском направлении ситуация остается напряженной. Противник неустанно штурмует наши позиции, наш передний край. Его огневое воздействие сейчас находится на высоком уровне, как из артиллерии, так и с БПЛА типа FPV или дронов со сбросом", - отметил Пантьо в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По словам старшего лейтенанта НГУ, противник начал активно использовать FPV-дроны на оптоволокне для поражения логистики Сил обороны Украины, а также минирования логистических путей ВСУ.

"Штурмует противник часто, штурмует не однотипно. Никогда нельзя предсказать, какой штурм будет сегодня или завтра: то ли на технике, то ли пешим ходом, какой тип техники будет применен - бронированная, легкобронированная или, возможно, мотоциклы или баги повышенной проходимости. Соответственно, работаем каждый день, ожидаем действия противника и готовы отражать штурмы", - подчеркнул Пантьо.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине. Украинские военные до сих пор удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ. Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область с фронта.

Стало известно, что ВСУ будут наращивать удары по аэродромам и НПЗ России. Сергей Братчук сообщил, что российский аэродром в Приморско-Ахтарске давно был в приоритетных целях для Сил обороны Украины. Особое внимание ВСУ уделяют тем военным объектам, откуда взлетает тактическая авиация или ударные беспилотники.

ВСУстирают "в ноль" военную элиту РФ в Курской области. Российские оккупанты всеми силами пытаются вытеснить украинских бойцов из Курской области РФ, враг даже привлекает элитные подразделения, однако успеха они на поле боя не имеют.

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