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ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

Алёна Воронина
6 февраля 2025, 10:03
117
Из-за больших потерь в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта.
ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине
ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине/ коллаж: Главред, фото: 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, Минобороны РФ

Кратко:

  • В ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев Курской операции
  • Из-за больших потерь подразделения из КНДР были отведены с линии фронта

С начала Курской операции прошло 6 месяцев. За это время российская армия в целом потеряла на Курщине около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. В ведомстве напомнили, что операция на Курщине, которая началась 6 августа 2024 года и длится уже полгода, стала первым случаем за 11 лет войны, когда боевые действия были перенесены на территорию страны-агрессора России. Украинские военные до сих пор удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.

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"Курская наступательная операция имела за цель не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию", - отметили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что эта операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

"Также россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта. За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми", - рассказали в Генштабе.

Также стало известно, сколько техники потерял враг с начала Курской операции (по состоянию на 5 февраля 2025 года):

  • 131 танк,
  • 689 боевых бронированных машин,
  • 386 артиллерийских систем,
  • 12 единиц РСЗО,
  • 12 средств ПВО,
  • 1 самолет,
  • 3 вертолета,
  • 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
  • 1164 единицы автомобильной техники,
  • 34 единицы специальной техники.

Украинские военные во время операции взяли в плен 909 российских военных, пополнив обменный фонд.

"Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах", - отметили в Генштабе.

Операция в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине - стало известно о больших потерях. ВСУ ударили по вражескому пункту управления оборудовали на территории заброшенного здания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему операция в Курской области важна для Украины. Зеленский убежден, что россиянам не удастся вытеснить Вооруженные силы Украины с Курщины.

Напомним, ВСУ стирают "в ноль" военную элиту РФ - спикер рассказал, какова ситуация на Курщине. Несмотря на то, что командование РФ перебросило на Курское направление свои лучшие подразделения, успеха они на поле боя не имеют.

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