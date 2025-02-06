ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

Кратко:
- В ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев Курской операции
- Из-за больших потерь подразделения из КНДР были отведены с линии фронта
С начала Курской операции прошло 6 месяцев. За это время российская армия в целом потеряла на Курщине около 40 тысяч человек, из них более 16 тысяч - убитыми.
Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. В ведомстве напомнили, что операция на Курщине, которая началась 6 августа 2024 года и длится уже полгода, стала первым случаем за 11 лет войны, когда боевые действия были перенесены на территорию страны-агрессора России. Украинские военные до сих пор удерживают сотни квадратных километров "буферной зоны" в РФ.
"Курская наступательная операция имела за цель не допустить новое наступление врага в Сумской и Харьковской областях. Эта операция и через 6 месяцев выполняет указанную функцию", - отметили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что эта операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.
"Также россия была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, которая направила на Курщину 12 тысяч своих военнослужащих. Общие потери контингента КНДР составили около 4 тысяч человек. Из трех условных северокорейских бригад фактически одна уничтожена, две - потеряли боеспособность. Следовательно, в настоящее время подразделения из КНДР отведены с линии фронта. За 6 месяцев активных боевых действий в Курской области общие потери россиян в живой силе составляют примерно 39 900 человек, из них около 16 100 - убитыми", - рассказали в Генштабе.
Также стало известно, сколько техники потерял враг с начала Курской операции (по состоянию на 5 февраля 2025 года):
- 131 танк,
- 689 боевых бронированных машин,
- 386 артиллерийских систем,
- 12 единиц РСЗО,
- 12 средств ПВО,
- 1 самолет,
- 3 вертолета,
- 931 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня,
- 1164 единицы автомобильной техники,
- 34 единицы специальной техники.
Украинские военные во время операции взяли в плен 909 российских военных, пополнив обменный фонд.
"Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах", - отметили в Генштабе.
Операция в Курской области - последние новости
Как сообщал Главред, ВСУ мощно поразили пункт управления россиян на Курщине - стало известно о больших потерях. ВСУ ударили по вражескому пункту управления оборудовали на территории заброшенного здания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, почему операция в Курской области важна для Украины. Зеленский убежден, что россиянам не удастся вытеснить Вооруженные силы Украины с Курщины.
Напомним, ВСУ стирают "в ноль" военную элиту РФ - спикер рассказал, какова ситуация на Курщине. Несмотря на то, что командование РФ перебросило на Курское направление свои лучшие подразделения, успеха они на поле боя не имеют.
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