Кратко:

Страна-оккупант Россия продолжает отрицать суверенитет Украины и пытается "оправдать" свою военную агрессию риторикой о якобы исторических землях. Публикация кума главы Кремля Виктора Медведчука, в которой он прямо призвал к аннексии украинского государства, указывает не нежелание Москвы вести переговоры с Киевом и Западом. Об этом заявили в Институте изучения войны.

Аналитики ISW рассказали, что Медведчук опубликовал статью, в которой "призвал" РФ "вернуть свои исторические земли". К своему "материалу" он приложил карту, где территории Украины – от востока до Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей – выделены как часть, мол, исторической России.

Кум Путина исказил смысл западной поддержки Украины и добавил, что она будто бы направлена на уничтожение России изнутри. Украинцев Медведчук и вовсе назвал "современными варварами", которых оккупанты, мол, должны спасти.

Как сообщал Главред, американский президент Дональд Трамп ранее сказал, что идут конструктивные разговоры с Киевом и Москвой. По его словам, "скоро ситуация коренным образом изменится".

Россия "готова" к переговорам с президентом Владимиром Зеленским и Украиной, сказал кремлевский спикер Дмитрий Песков. При этом он добавил, что Москва считает Зеленского якобы нелегитимным главой государства.

Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным, если это будет единственный вариант для установления мира, сказал украинский гарант в интервью журналисту Пирсу Моргану. В случае переговоров Зеленский будет придерживаться жесткой позиции.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.