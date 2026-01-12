"Россияне будут кошмарить": появился прогноз сроков и целей новых ударов РФ

Поблажками со страной-агрессором Россией невозможно договориться о мирном урегулировании, убежден Иван Ступак.

Появился прогноз новых массированных ударов РФ

Важное из заявлений Ступака:

Россияне будут "кошмарить" Украину, уничтожая энергетику

Мир в Украине пока не просматривается

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак скептически оценил вероятную результативность продолжающихся переговоров по мирному урегулированию в Украине и вероятных ударов РФ.

"Во-первых, до марта 2026 года россияне будут кошмарить нас, уничтожая энергетику, а, во-вторых, Трамп ничем не угрожает России, не говорит, что будет в случае, если она не пойдет на прекращение войны", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что президент США медлит с санкциями и какими-либо мерами в отношении РФ.

"А угрозы "законопроектом Грэма" уж не воспринимаются всерьез. Сколько можно! С марта 2025-го они носятся с этим законопроектом, и более 80 сенаторов из ста готовы проголосовать за него хоть сейчас, но на голосование его не выносят", - убежден он.

По его мнению, одними поблажками со страной-агрессором Россией невозможно договориться о мирном урегулировании.

"Одним "зефиром" ничего не добиться – должно быть и "ружье": либо Москва берет "зефир", либо в нее "выстрелят". Трамп пока только "зефир" предлагает Путину. Так что мир пока не просматривается", - добавил Ступак.

Переговоры о завершение войны: что говорят аналитики

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что нынешние форматы общения с участием России, Украины и США по теме завершения войны носят формальный характер. В комментарии для "Главреда" он отметил, что подобные контакты создают лишь видимость переговоров и не способны привести к практическим результатам.

Ранее Ступак прокомментировал вопрос о то, есть ли хоть малейший шанс на контрнаступление украинских войск в 2026 году, хотя бы на отдельных направлениях. "В этом смысле я пессимистично настроен. Думаю, что таких шансов не будет в 2026 году", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного плана из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

