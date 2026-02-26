Резкий поворот на весну: как изменится погода в Днепре уже в эти выходные

В начале марта температура воздуха в Днепре повысится до весенних показателей

Синоптики прогнозируют постепенное потепление в Днепре / Фото: ua.depositphotos.com

Конец февраля в Днепре — без осадков

Температура поднимется с морозов до +8°C

Весна начнется солнечной и теплой погодой

Последние дни февраля и начало календарной весны в Днепре пройдут без существенных осадков, однако погода будет оставаться нестабильной из-за заметных температурных колебаний.

По данным метеорологического сервиса Sinoptik, синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от ночных заморозков в конце зимы до комфортных весенних +8°C уже в начале марта.

Пятница, 27 февраля: Ясный день и прохладный вечер

Конец рабочей недели порадует днепрян солнечной погодой. С самого утра небо будет ясным, и только к вечеру возможно появление облаков. Температурные показатели в течение дня будут колебаться от 0°C до +3°C, однако из-за влажности и северо-западного ветра (до 3,4 м/с) будет ощущаться легкий мороз — от -4°C до 0°C. Осадков не предвидится, а атмосферное давление будет оставаться стабильным (758-759 мм рт. ст.).

В народе этот день связывали с родами: повитухи принимали гостей с подарками, а хорошая погода предвещала сильные морозы.

Погода в Днепре 27 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 28 февраля: Пасмурный финал зимы

Последний день февраля в Днепре будет облачным. Небо затянется облаками с самого утра и останется таким до позднего вечера.

Ночь и утро будут достаточно холодными — столбики термометров опустятся до -1°C...-3°C (ощущаться будет как -5°C). Днем воздух прогреется до +2°C...+3°C. Ветер стихнет до минимальных значений, а вероятность осадков остается низкой — всего 2%.

По народным приметам, быстрое таяние снега обещало хороший сенокос, а погоду этого дня связывали с предсказанием осенней погоды.

Погода в Днепре 28 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 1 марта: Весна по расписанию

Первый день марта обещает настоящее весеннее настроение. Хотя утро может быть несколько пасмурным, уже после обеда облака рассеются, и город залит ярким солнцем. Это будет самый теплый день выходных: дневная температура достигнет отметки +8°C (ощущается как +6°C).

Вечер также будет приятным с температурой около +6°C. Восход солнца в первый день весны состоится в 06:22, а продолжительность дня продолжит стремительно расти.

Народные приметы напоминают: погоду первого марта связывали с направлением ветра — северный предвещал холодную весну, восточный — сухую, западный — мокрую, южный — теплую.

Погода в Днепре 1 марта / Фото: скриншот sinoptik

Какая будет погода в марте

По прогнозу Укргидрометцентра, в марте 2026 года погодные условия в Украине в целом будут соответствовать климатической норме. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 1–7 °C, при этом в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях показатели могут превысить норму на 1,5–2,5 °C.

Количество осадков в течение месяца прогнозируется на уровне 30–53 мм, тогда как в Карпатском регионе и на Закарпатье оно может достигать 53–98 мм. По многолетним наблюдениям, абсолютный минимум температуры в марте в Украине может снижаться до -39 °C, а максимальные значения — повышаться до +24 °C.

Переход среднесуточной температуры через отметку 0 °C, что свидетельствует о устойчивом потеплении, будет происходить в разные сроки — от февраля до марта в зависимости от региона страны.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Украине будет без осадков и местами солнечно, благодаря влиянию антициклона Heiko. Температура ночью ожидается -1...-6°, днем от -2 до +4°, на юге и западе +2...+6°.

Также в пятницу, 27 февраля, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Кроме того, в марте в Тернопольской области ожидается более теплая, чем обычно, погода: средняя температура +3…+9 °C, осадки в пределах нормы (39 мм). Возможны грозы, сильный ветер, гололед и мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

