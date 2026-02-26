'Путин пытается скрыть': в Раде заявили о громком провале РФ в войне

О чем идет речь в материале:
Несмотря на заявления Кремля о продолжении так называемой "специальной военной операции", все больше признаков свидетельствуют о стратегическом провале первоначальных планов России в войне против Украины. Об этом в интервью 24 каналу сообщил народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.
"Россияне точно понимают, что у них провал. Они не собирались воевать так долго и не планировали таких потерь. Они хотели, чтобы все было как в Крыму: зашли, заблокировали военные объекты, где-то вывели людей, получили поддержку. Кто не поддержал – того выгоняли через границу или осуждали, потом преследовали. Это была их тактика после Крыма, но в этот раз она не сработала", – сказал он.
Костенко отметил, что полномасштабная война продолжается уже пятый год, если отсчет вести от открытого вторжения, а не с 2014 года. За это время, несмотря на официальное решение России начать масштабную агрессию, поставленных целей она не достигла. Теперь, по его словам, Москва пытается изменить риторику и представить ситуацию так, как будто главной целью с самого начала был только Донбасс и так называемые "ДНР" (террористическая организация. - ред.) и ЛНР. В то же время, как он подчеркнул, данные разведки и общая картина событий свидетельствуют об обратном.
В начале вторжения российские войска пытались быстро взять Киев, звучали заявления о захвате столицы за несколько дней. Наступление велось с севера, в частности со стороны Сумщины, а также с южного направления. Поэтому, по его оценке, тема Донбасса и псевдореспублик была лишь прикрытием, тогда как реальная цель заключалась в оккупации всей Украины.
Далее, по словам народного депутата, в планах России могло быть установление контроля над Молдовой, присоединение Приднестровья и создание угрозы для Европы с постепенным восстановлением влияния на страны Восточной Европы, которые ранее входили в Варшавский договор. Страны Балтии, по его мнению, также остаются в зоне риска. Таким образом, первоначальные намерения Кремля были значительно шире.
В то же время, по словам Костенко, сейчас российская армия несет значительные потери. Если оценивать продвижение на Донбассе, речь идет лишь о нескольких процентах территории области, что является незначительным результатом, учитывая масштабы задействованных сил. В общеукраинском измерении оккупированная площадь больше, однако с лета или осени 2022 года продвижение почти отсутствует.
"А Путин и его командиры, чтобы скрыть этот провал, пытаются перекрыть его тактическими достижениями. Мол, "взяли 100 метров" на одном направлении, "взяли какой-то поселок" на другом и подают это так, как будто речь идет о масштабах Второй мировой, когда освобождали города, области, государства", - сказал нардеп.
Поэтому, по мнению нардепа, стратегически это выглядит как провал. В целом же целью Москвы был не только территориальный захват, но и установление политического контроля над Украиной, хотя ее планы неоднократно корректировались.
"Они уже работают себе в минус. И пытаются сыграть так, чтобы захватить Донбасс малой кровью. Не столько на поле боя, сколько дипломатическим путем, попытаться выманить его у нас, выманить у нашей власти. Не то чтобы при поддержке наших партнеров, а из-за закрытых глаз наших партнеров, которые иногда побуждают нас к этому, или просто ничего не говорят", - резюмирует он.
Пойдет ли Россия на завершение войны - мнение эксперта
Как писал Главред, Россия пытается реализовать собственный сценарий завершения войны, который предусматривает незаконное закрепление контроля над оккупированными территориями и дальнейший переход конфликта в фазу противостояния низкой интенсивности. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.
По его словам, даже украинская власть признает, что достижение полного и стабильного прекращения огня пока маловероятно, поскольку провокации и обстрелы могут продолжаться по сценарию, подобному событиям периода до 2022 года.
Эксперт также подчеркнул, что настоящее завершение войны возможно только при условии устранения ее ключевых причин.
"А первопричина заключается в том, что Российская империя не может пережить существование независимой Украины. Соответственно, должен остаться только один. Пока существуют два государства, этот конфликт будет постоянно переходить из активной фазы в пассивную и наоборот", - указал он.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о новых изменениях на фронте. В частности, российские войска смогли продвинуться на отдельных участках в Донецкой области. Об актуальной ситуации на передовой портал проинформировал 26 февраля.
Также сообщается, что российская оккупационная армия нанесла удар по дамбе вблизи населенного пункта Осиково в Донецкой области, применив управляемую авиабомбу большой мощности. По оценкам аналитиков, такими действиями противник пытается осложнить логистическое обеспечение украинских Сил обороны в районе Константиновки.
Кроме того, российские войска продолжают попытки окружения украинских подразделений в разрушенном Волчанске Харьковской области. Давление на город осуществляется с флангов, в частности с направлений населенных пунктов Волчанские Хутора, Вильча и Синельниково. Об этом сообщил представитель пресс-службы бригады "Форпост" Роман Коссе.
О персоне: Роман Костенко
Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.
