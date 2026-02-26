Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инков

Золотой город инков считают не только крупнейшим археологическим сокровищем Южной Америки, но и одним из самых опасных, отметили исследователи.

Цивилизация инков - где находится город из чистого золота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Тысячи людей десятилетиями прочесывают джунгли Амазонки в надежде найти легендарное сокровище, которое, по преданию, способно затмить все известные археологические открытия. Речь идет о Пайтите — мифическом городе инков, который якобы был построен из чистого золота и спрятан от испанских завоевателей в глубинах Южной Америки. Об этой загадке рассказали в проекте "Затерянный мир", передает 2+2.

Золотой город, который не достался конкистадорам

По легендам, когда испанские конкистадоры вторглись на земли инков, местные жители решили не отдавать свои богатства врагам. В течение многих лет они выплавляли сотни тонн золота и серебра, а затем в один момент спрятали все сокровища в труднодоступных горных районах.

Как отмечают авторы "Затерянного мира", эти богатства так и не попали в руки завоевателей и, вероятно, до сих пор скрыты в непроходимых дебрях перуанских Кордильер.

Существовало ли Пайтити на самом деле

Автор и ведущий проекта Максим Сухенко убежден, что легенда имеет реальную основу.

"Золотой город инков существовал на самом деле. В 2017 году перуанские исследователи нашли карту с дорогой к легендарному Пайтити. Однако, согласно легенде, этот клад проклят", — говорится в видео.

Именно эта карта снова подогрела интерес к поискам мифического города и заставила исследователей вернуться в опасные районы Амазонки.

Разгадать тайну Пайтити пытаются не только авантюристы, но и профессиональные исследователи. Одним из них является Грегори Дейрменджиан, который посвятил поискам более 20 лет своей жизни.

Он отмечает, что главная опасность — не дикие джунгли, а рельеф местности.

"Самое трудное — это не рубить джунгли мачете. Самое сложное — продвигаться вверх-вниз по скользким заболоченным склонам снова и снова", — указывал он.

Во время аэрофотосъемок его команде удалось зафиксировать гору и озера, которые удивительно точно совпадают с отметками на древней карте. Однако добраться до этой местности оказалось почти невозможно.

По подсчетам исследователей, чтобы добраться до вероятного местоположения Пайтити пешком, нужно преодолеть почти 600 километров через непроходимые джунгли, где нет дорог и населенных пунктов. Посадка авиации в этом районе также невозможна.

Этот маршрут уже стал роковым для многих экспедиций. Именно здесь бесследно исчезла норвежская антропологическая группа, а еще раньше — десять участников франко-американской научной экспедиции, среди которых был сын французского министра Сарж Дебру.

