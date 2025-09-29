Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий клад

В Украине до сих пор находят ценные сокровища - от горшков с золотыми монетами до таинственных подземелий, которые скрывают замки князей Острожских.

В каком городе Украины нашли золото под ногами - клад Острожских / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Сокровища издавна были частью украинской истории. Их находили в замках, подземельях и даже случайно во время строительства. Исследователи рассказывают, что в Дубно и Остроге Ровенской области не раз наталкивались на горшки с золотыми и серебряными монетами, спрятанными еще во времена князей Острожских. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир".

Что известно о сокровищах Острожского

Известный украинский историк Владимир Антонович упоминал о сокровищах, найденных в стенах Дубенского замка.

"Владимир Антонович упоминает о находках горшков в стенах с червонцами, то есть с золотыми монетами. Какие-то тайники такие здесь были сделаны. Ценные сокровища не раз находили и в Остроге", - указывает завотделом истории Государственного историко-культурного заповедника Дубно Юрий Пшеничный.

Дубенский замок клад

Случайные открытия случались даже в ХХ веке.

"Сокровищ действительно было много, потому что когда строился отель, выкопали яму, котлован, и экскаваторщик зацепил горшок с серебряными и золотыми монетами. Они просто рассыпались, народ просто брал с землей, запихивал это все в карманы, но КГБ, разумеется, было на месте, они вычислили, у большинства это все позабирали", - рассказывает краевед Николай Бендюк.

Подземный город под Острогом

Острог скрывает не только драгоценности, но и настоящий подземный город.

"В 1989 году, когда упал экскаватор, мы прошли тогда экскаватор один уровень подвалов, потом ходы и зашли на третий уровень подвалов, и я увидел, что там дыры. Ну, сокровища все же хочется найти. Я попросил, остановил экскаватор, запрыгнул туда ниже еще, то есть минус шесть и плюс минус еще три метра, то есть это уже минус девять метров. Я туда заскочил, но сокровищ там не нашел, потому что они засыпаны те подвалы", - вспоминает краевед Николай Бендюк.

В 2024 году в центре Острога произошел обвал земли, который открыл входы в четыре подземелья с коваными воротами возрастом более четырех веков.

Подземелья Дубенского замка

Не менее впечатляющими являются подземные сооружения под Дубенским замком.

"Казематы в бастионах, подземелья во флигельных зданиях и были другие сооружения, были кладовые, где должно было быть имущество семьи уже такое ценное", - объясняет Юрий Пшеничный.

Здесь хранили не только богатства, но и оружие и провиант на случай осады. Замок был окружен мощным рвом.

"Вы нигде не увидите такого искусственного рва, который здесь выкопан был. Кроме того, как показали археологические исследования, был глубже на два с половиной метра. Так что это уже говорит о мощности самого сооружения", - добавляет историк.

Почему сокровищ было так много

Отмечается, что князья Острожские владели десятками крепостей и огромным состоянием. Строительство замков требовало значительных средств, а украинские земли в XVI веке были важным торговым центром. Европа тогда буквально переполнилась золотом инков и ацтеков, а украинские продукты оплачивали именно этим драгоценным металлом. Именно поэтому в подземельях Дубно и Острога и сегодня находят драгоценности, которые хранили князья.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

