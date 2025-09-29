Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий клад

Юрий Берендий
29 сентября 2025, 10:31
45
В Украине до сих пор находят ценные сокровища - от горшков с золотыми монетами до таинственных подземелий, которые скрывают замки князей Острожских.
Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий клад
В каком городе Украины нашли золото под ногами - клад Острожских / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Что сделал Острожский для Украины
  • Где находится клад Острожских
  • В каком городе Украины под ногами находят золотые монеты

Сокровища издавна были частью украинской истории. Их находили в замках, подземельях и даже случайно во время строительства. Исследователи рассказывают, что в Дубно и Остроге Ровенской области не раз наталкивались на горшки с золотыми и серебряными монетами, спрятанными еще во времена князей Острожских. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир".

Главред выяснил, где в Украине можно найти золото.

видео дня

Что известно о сокровищах Острожского

Известный украинский историк Владимир Антонович упоминал о сокровищах, найденных в стенах Дубенского замка.

"Владимир Антонович упоминает о находках горшков в стенах с червонцами, то есть с золотыми монетами. Какие-то тайники такие здесь были сделаны. Ценные сокровища не раз находили и в Остроге", - указывает завотделом истории Государственного историко-культурного заповедника Дубно Юрий Пшеничный.

Смотрите видео о сокровищах Украины:

Дубенский замок клад

Случайные открытия случались даже в ХХ веке.

"Сокровищ действительно было много, потому что когда строился отель, выкопали яму, котлован, и экскаваторщик зацепил горшок с серебряными и золотыми монетами. Они просто рассыпались, народ просто брал с землей, запихивал это все в карманы, но КГБ, разумеется, было на месте, они вычислили, у большинства это все позабирали", - рассказывает краевед Николай Бендюк.

Подземный город под Острогом

Острог скрывает не только драгоценности, но и настоящий подземный город.

"В 1989 году, когда упал экскаватор, мы прошли тогда экскаватор один уровень подвалов, потом ходы и зашли на третий уровень подвалов, и я увидел, что там дыры. Ну, сокровища все же хочется найти. Я попросил, остановил экскаватор, запрыгнул туда ниже еще, то есть минус шесть и плюс минус еще три метра, то есть это уже минус девять метров. Я туда заскочил, но сокровищ там не нашел, потому что они засыпаны те подвалы", - вспоминает краевед Николай Бендюк.

В 2024 году в центре Острога произошел обвал земли, который открыл входы в четыре подземелья с коваными воротами возрастом более четырех веков.

Подземелья Дубенского замка

Не менее впечатляющими являются подземные сооружения под Дубенским замком.

"Казематы в бастионах, подземелья во флигельных зданиях и были другие сооружения, были кладовые, где должно было быть имущество семьи уже такое ценное", - объясняет Юрий Пшеничный.

Здесь хранили не только богатства, но и оружие и провиант на случай осады. Замок был окружен мощным рвом.

"Вы нигде не увидите такого искусственного рва, который здесь выкопан был. Кроме того, как показали археологические исследования, был глубже на два с половиной метра. Так что это уже говорит о мощности самого сооружения", - добавляет историк.

Почему сокровищ было так много

Отмечается, что князья Острожские владели десятками крепостей и огромным состоянием. Строительство замков требовало значительных средств, а украинские земли в XVI веке были важным торговым центром. Европа тогда буквально переполнилась золотом инков и ацтеков, а украинские продукты оплачивали именно этим драгоценным металлом. Именно поэтому в подземельях Дубно и Острога и сегодня находят драгоценности, которые хранили князья.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дубно История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:47Фронт
Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ

09:55Интервью
НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

09:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Китайский гороскоп на сегодня 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Китайский гороскоп на сегодня 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Последние новости

10:56

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

10:49

Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

10:47

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

10:47

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:40

Во Львовской области произошло землетрясение: детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:31

Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий кладВидео

10:29

10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в УкраинеВидео

10:21

Мать пропагандиста Кеосаяна не явилась на его похороны - что случилось

10:05

Незакрытый гештальт: финалистка Нацотбора сделала неожиданное заявление

Реклама
09:55

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ

09:52

НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

09:47

Это война между варварством и цивилизациеймнение

09:41

"Мы уже в состоянии войны с Россией": в Британии сделали громкое заявление

09:34

В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима

09:17

Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи

08:58

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

08:56

Теперь атаки будут ночные: в Сумах зафиксировали новый дрон РФВидео

08:44

Оккупанты идут в обход: в ISW заявили о проблемах РФ на горячем участке фронта

07:55

"Никаких убежищ не существует": Трамп разрешил удары по РФ дальнобойным оружием

07:22

Взрывы и мощный пожар: в Брянской области РФ дроны атаковали завод

Реклама
07:10

Сложная загадка на внимательность: чем отличаются две девушки

06:40

В Молдове посчитали 99% голосов: партия Санду лидирует с огромным отрывом

06:09

Киев под атакой: статистика поражений не показала прорыва в ПВОмнение

05:44

Муж еще не знает: Светлана Тарабарова намекнула на четвертую беременность

05:03

Восстание машин близко: прогноз неизбежного уничтожения человечества ИИ

04:30

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

04:02

Штраф не грозит: три случая, когда за рулем можно пользоваться телефоном

03:32

Почему Дмитрий Козак внезапно ушел из Кремля - раскрыта реальная причинаВидео

02:35

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

02:02

"Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"

00:53

Мойка авто без царапин: как старый метод двух ведер превосходит современные технологии

00:15

ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

28 сентября, воскресенье
23:28

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протестВидео

23:15

Украина открыла новый фронт: что стоит за ударами по "сердцу" экономики Путина

22:45

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона РевутФото

22:27

Скрытая ловушка на грядке: садовод рассказала, где не стоит сажать лук на зимуВидео

22:19

Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

22:03

"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

21:38

США убирают "зонтик", но Европа не готова к войне с РФ – мрачный прогнозВидео

21:37

"Все посыпалось": эксперт рассказал, что скрывает Кремль за бравадой

Реклама
21:30

За судьбу Тайваня можно не беспокоиться: им займутся русскиемнение

21:21

Закон против логики: абсурдные законы, которые превращают туристов в преступников.

21:12

Ребров получил дедлайн от Панатинаикоса - о чем идет речь

20:58

"Есть данные разведки": громкое заявление Зеленского о запусках дронов РФ в ЕС

20:11

Мы оказались в парадоксальной ситуации на четвертый год войнымнение

20:10

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяекВидео

20:03

Исчез свет: после серии взрывов произошел "блэкаут" в одном из крупных городов РФ

20:02

Гайдамаки и опрышки были в роду - какие фамилии выдают повстанческое происхождение

19:45

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметилВидео

19:31

РФ нацелилась на захват новых территорий Украины: тревожный прогноз СвитанаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять