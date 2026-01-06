Укр
Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Руслана Заклинская
6 января 2026, 17:48
НБУ второй раз подряд повысил официальный курс доллара до исторического максимума.
Курс валют на 7 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На среду, 7 января, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара до рекордной отметки. Евро и польский злотый также подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 7 января установлен на уровне 42,56 грн/долл. Таким образом, американская валюта выросла на 14 копеек и установила новый рекорд (предыдущий рекорд был зафиксирован 6 января, - 42,42 грн/долл.).

Евро также продемонстрировал рост. Курс европейской валюты составляет 49,80 грн/евро, что на 29 копеек больше, чем накануне.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,57/42,60 грн/долл., а евро - 49,86/49,88 грн/евро.

Курс злотого на 7 января

Польский злотый также подорожал. На среду его официальный курс установлен на уровне 11,83 грн, что на 8 копеек выше, чем 6 января.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Будет ли обвал гривни в 2026 году - прогноз экономиста

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии Главреду заявил, что в 2026 году резкого обвала гривни не ожидается. По его словам, ни глобальные экономические потрясения, ни политика администрации Дональда Трампа не окажут существенного влияния на украинскую валюту.

Экономист пояснил, что Украина пока мало зависит от мировых финансовых процессов, поскольку объемы экспорта остаются небольшими, а импорт в основном связан с потребностями обороны. В то же время финансирование государства обеспечивается стабильной международной помощью.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 6 января официальный курс доллара достиг исторического максимума. НБУ установил его на уровне 42,42 грн.

Начало января 2026 года на валютном рынке Украины будет относительно спокойным. По словам Тараса Лесового, риски, связанные с войной, будут уравновешиваться действиями НБУ в режиме "управляемой гибкости", что не допустит резких скачков курса.

Как сообщал Главред, с 5 по 11 января резких колебаний курса в Украине не ожидается, а рынок остается стабильным и контролируемым. По прогнозу банкира Лесового, доллар будет стоить 42,3-42,8 грн, евро - 48,5-49,75 грн

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

    валюта курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро курс НБУ
    Ренессанс забытого оттенка: какой цвет интерьера вернется в моду в 2026 году

