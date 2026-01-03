Новый курс валют с понедельника: украинцам сказали, ждать ли резких изменений

Банкир сказал, что в ближайшее время ожидается относительно спокойная ситуация на валютном рынке.

https://glavred.info/economics/novyy-kurs-valyut-s-ponedelnika-ukraincam-skazali-zhdat-li-rezkih-izmeneniy-10728878.html Ссылка скопирована

Курс валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Коротко:

В начале января курс валют ждут потенциальные риски

Влияние негативных факторов будет уравновешиваться действиями НБУ

Курсы валют будут оставаться в пределах контролируемых и понятных коридоров

Начало января 2026 года для валютного рынка Украины пройдет между потенциальными рисками и механизмами их сдерживания. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что фактор войны - любые сигналы о возможном завершении активной фазы боевых действий или даже их временного ослабления способны существенно влиять на настроения на валютном рынке и долгосрочные ожидания.

видео дня

По его словам, влияние негативных факторов будет уравновешиваться действиями НБУ - режим "управляемой гибкости" позволяет быстро реагировать на дисбалансы, не допуская резких курсовых скачков и паники.

"Благодаря этому межбанковский и наличный сегменты рынка остаются синхронными, а разница между курсами покупки и продажи минимальна. Курсовые колебания происходят медленно и прогнозируемо, что снижает общий уровень напряжения", - подчеркнул банкир.

Он добавил, что курс евро в Украине будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро и соотношения в паре гривна/доллар.

По его прогнозу, в ближайшее время соотношение доллара к евро будет находиться в пределах 1,16-1,185, без резких и непредсказуемых изменений.

"В итоге можно говорить, что в ближайшие недели ожидается относительно спокойная ситуация с курсами, которые будут оставаться в пределах контролируемых и понятных коридоров", - говорит Лесовой.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Банкир также назвал основные показатели валютного рынка с 5 по 11 января:

коридоры валютных изменений: 42,2-42,7 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро (на межбанке) и 42,3-42,8 грн/долл. и 48,5-49,75/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Каким будет курс гривни в 2026 году

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни ни в сторону девальвации, ни в сторону ревальвации.

По его словам, единственное, что может сорвать курс, - это какие-то невероятно плохие события на фронте.

Он также добавил, что у Национального банка Украины сейчас есть все возможности обеспечить курс гривни на 2026 год не выше 45 гривен за доллар.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Тарас Лесовой уже говорил, что в январе 2026 года доллар в Украине будет вести себя предсказуемо: резких колебаний не ожидается, а Национальный банк продолжит удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем.

В Concorde Capital ожидают, что среднегодовой курс доллара в 2026 году будет находиться на уровне 43,6 грн, а к концу года поднимется до 44,8 грн.

В то же время, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявлял, что НБУ до середины 2026 года сможет обеспечивать стабильный курс гривни благодаря тому, что в начале декабря валютные резервы Национального банка Украины установили исторический рекорд и достигли отметки 54,7 млрд долларов.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред