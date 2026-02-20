Мужчина показал, как устроен "самый маленький дом": в нем нельзя стоять

Вы узнаете:
- Как можно жить в комнате ниже человеческого роста
- Какие опасные "гости" навещают хозяина
- Какая деталь внутри шокирует больше всего
В сети обсуждают необычное жилище жителя Индии Сону Кумара. Мужчина продемонстрировал свою крошечную комнату из бетона и кирпича без окон, в которой невозможно стоять в полный рост.
Высота от пола до потолка составляет всего 35 дюймов (около 89 сантиметров). За это пространство Сону платит примерно 40 фунтов стерлингов (примерно 2300 гривен) в месяц. Ванную комнату и кухню он делит с другими мужчинами, сравнивая условия с общежитием. Об этом пишет What's The Jam.
Бетонная коробка без окон
Несмотря на сложные условия жизни, мужчина увидел в ситуации возможность. Потеряв работу в колл-центре, он начал снимать видеоролики прямо в своей комнате. Неожиданно формат "существования в бетонной коробке" заинтересовал зрителей. За шесть месяцев Сону набрал более 129 тысяч подписчиков в Instagram.
Однако жизнь в таком пространстве связана не только с бытовыми неудобствами. По словам мужчины, в комнату иногда заползают змеи.
"Я спал, когда змея внезапно оказалась внутри. Мне пришлось тихо отойти в угол и замереть. Я понимал, что если напугать ее, то реакция может быть непредсказуемой", - вспомнил мужчина.
По его словам, примерно через полчаса рептилия самостоятельно покинула помещение.
Почему хозяин считает такое жилье обычным
Сону живет в маленькой комнате уже пять лет. Ранее он использовал ее исключительно как место для отдыха после долгих смен.
"После работы мне нужно было лишь тихое место, где можно спокойно отдохнуть. Я никогда не приглашал сюда друзей, обычно это они зовут меня к себе", — объяснил он.
Вход в жилище представляет собой небольшой деревянный люк с занавеской. Внутри помещаются матрас на полу, вентилятор, зарядное устройство для телефона и кольцевая лампа для съемок видео.
Сам мужчина отмечает, что реакция аудитории его удивляет.
"В моем родном штате такие комнаты считаются вполне обычными, поэтому для меня в этом нет ничего необычного", — отметил мужчина.
Реакция соцсетей
Пользователи сети стали активно обсуждать увиденное. Одни выражали сочувствие, другие же беспокойство:
- "Еще одна причина быть благодарным за все";
- "А что, если крыша обрушится?";.
- "Скромный дом мечты".
В видео вы можете узнать о том, как мужчина передвигается по необычному дому:
Ранее Главред писал о том, что мужчина во время ремонта наткнулся на огромную лужу под бетоном. Житель США, решив установить в полу подвала встроенный сейф, случайно обнаружил под своим домом скрытый водный карман.
Также сообщалось о том, что муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, которая сильно удивила новых владельцев.
Об источнике: Whatsthejam
Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.
