Мужчина показал, как устроен "самый маленький дом": в нем нельзя стоять

Константин Пономарев
20 февраля 2026, 19:10
Сону Кумар показал миниатюрное жилище без окон, где нельзя стоять в полный рост. Несмотря на размеры и бытовые сложности, он живет в нем уже несколько лет.
Мужчина живет в маленьком доме без окон
Мужчина живет в маленьком доме без окон / Коллаж Главред, фото: instagram.com/lolholysonu

Вы узнаете:

  • Как можно жить в комнате ниже человеческого роста
  • Какие опасные "гости" навещают хозяина
  • Какая деталь внутри шокирует больше всего

В сети обсуждают необычное жилище жителя Индии Сону Кумара. Мужчина продемонстрировал свою крошечную комнату из бетона и кирпича без окон, в которой невозможно стоять в полный рост.

Высота от пола до потолка составляет всего 35 дюймов (около 89 сантиметров). За это пространство Сону платит примерно 40 фунтов стерлингов (примерно 2300 гривен) в месяц. Ванную комнату и кухню он делит с другими мужчинами, сравнивая условия с общежитием. Об этом пишет What's The Jam.

видео дня

Бетонная коробка без окон

Несмотря на сложные условия жизни, мужчина увидел в ситуации возможность. Потеряв работу в колл-центре, он начал снимать видеоролики прямо в своей комнате. Неожиданно формат "существования в бетонной коробке" заинтересовал зрителей. За шесть месяцев Сону набрал более 129 тысяч подписчиков в Instagram.

Однако жизнь в таком пространстве связана не только с бытовыми неудобствами. По словам мужчины, в комнату иногда заползают змеи.

"Я спал, когда змея внезапно оказалась внутри. Мне пришлось тихо отойти в угол и замереть. Я понимал, что если напугать ее, то реакция может быть непредсказуемой", - вспомнил мужчина.

В маленький дом мужчины заползла змея
В маленький дом мужчины заползла змея / Фото: instagram.com/lolholysonu

По его словам, примерно через полчаса рептилия самостоятельно покинула помещение.

Почему хозяин считает такое жилье обычным

Сону живет в маленькой комнате уже пять лет. Ранее он использовал ее исключительно как место для отдыха после долгих смен.

"После работы мне нужно было лишь тихое место, где можно спокойно отдохнуть. Я никогда не приглашал сюда друзей, обычно это они зовут меня к себе", — объяснил он.

Вход в очень маленький дом
Вход в очень маленький дом / Фото: instagram.com/lolholysonu

Вход в жилище представляет собой небольшой деревянный люк с занавеской. Внутри помещаются матрас на полу, вентилятор, зарядное устройство для телефона и кольцевая лампа для съемок видео.

Сам мужчина отмечает, что реакция аудитории его удивляет.

"В моем родном штате такие комнаты считаются вполне обычными, поэтому для меня в этом нет ничего необычного", — отметил мужчина.

Реакция соцсетей

Пользователи сети стали активно обсуждать увиденное. Одни выражали сочувствие, другие же беспокойство:

  • "Еще одна причина быть благодарным за все";
  • "А что, если крыша обрушится?";.
  • "Скромный дом мечты".

В видео вы можете узнать о том, как мужчина передвигается по необычному дому:

Ранее Главред писал о том, что мужчина во время ремонта наткнулся на огромную лужу под бетоном. Житель США, решив установить в полу подвала встроенный сейф, случайно обнаружил под своим домом скрытый водный карман.

Также сообщалось о том, что муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, которая сильно удивила новых владельцев.

Об источнике: Whatsthejam

Whatsthejam.com — это новостной и развлекательный онлайн-сайт, который публикует вирусные, необычные и трендовые истории со всего мира. Платформа освещает широкий круг тем, включая странные новости, лайфстайл, животных и человеческие истории, которые часто становятся популярными в социальных сетях. Сайт ориентирован на яркий, цепляющий контент, рассчитанный на широкую аудиторию и активное распространение в интернете.

