Пассажиры самолета делают это постоянно: эксперт указал на опасность

Константин Пономарев
20 февраля 2026, 20:00
Эксперты объяснили, почему леггинсы могут быть не самым безопасным выбором для перелета, а также предупредили о других рисках.
Эксперты рассказали о скрытых угрозах во время полета
Эксперты рассказали о скрытых угрозах во время полета

Вы узнаете:

  • О чем редко думают перед посадкой
  • Какую опасность несет в себе удобная одежда
  • О каких скрытых угрозах предупреждают эксперты

Комфортная одежда давно стала негласным стандартом путешествий, особенно когда впереди многочасовой перелет. Однако специалисты по полетам предупреждают, что не все удобные предметы гардероба одинаково безопасны.

Эксперт по авиационной безопасности Кристин Негрони объяснила, что популярные леггинсы могут представлять риск в экстренной ситуации. По ее словам, проблема кроется в материале. Об этом пишет Unilad.

Леггинсы могут быть опасны в самолете

Специалист отметила, что в случае пожара на борту подобные ткани ведут себя иначе, чем натуральные.

"Большинство леггинсов изготовлены из синтетических волокон, полученных из нефтепродуктов. При высоких температурах синтетика может расплавиться на коже или вызвать серьезные ожоги", - рассказала Кристин.

Леггинсы могут стать проблемой во время полета
Леггинсы могут стать проблемой во время полета

Это, по словам эксперта, может значительно осложнить процесс эвакуации.

Негрони добавила, что речь идет не о повседневном комфорте, а о редких, но потенциально опасных сценариях, которые учитываются в авиационной безопасности. Даже при авариях, в которых пассажиры выживают, основной угрозой часто становится именно огонь.

Врачи не советуют тесную одежду в перелетах

Но вопросы безопасности являются не единственным аргументом против чрезмерно облегающей одежды в полете.

Доктор Хью Пабаруэ, специалист по лечению вен, обратил внимание на влияние тесной одежды на кровообращение.

"Обтягивающие вещи могут снижать приток и отток крови из ног", - пояснил врач.

Во время длительных перелетов пассажиры много часов проводят в сидячем положении. Это уже само по себе замедляет циркуляцию крови, а тесная одежда может усилить эффект.

По словам медика, застой крови в ногах увеличивает риск развития тромбоза глубоких вен. Подобное состояние может быть особенно опасным при долгой неподвижности.

Кроме того, врач предупредил о возможных неприятных последствиях для нервов и тканей. Слишком тесная одежда может вызывать онемение, покалывание и даже болезненные ощущения в ногах.

Эксперты сходятся в том, что при выборе одежды для перелета лучше отдавать предпочтение свободным, "дышащим" тканям. Натуральные материалы и комфортная посадка одежды могут оказаться самым разумным решением.

Ранее Главред писал о том, что бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете. Сотрудница компании Ryanair поделилась советами, которые могут удивить даже опытных путешественников. По словам экс-стюардессы Элеоноры, некоторые кресла способны заметно испортить впечатления от полета.

Также сообщалось откуда берется жужжание в салоне самолета. Профессиональный пилот гражданской авиации Питер Каппио рассказал о "тревожных" сигналах во время полета.

Об источнике: UNILAD

Британская интернет-медийная компания и веб-сайт, принадлежащий LADbible Group. Компания позиционирует себя как "основную платформу для молодежи для последних новостей и актуального вирусного контента" и имеет офисы в Лондоне и Манчестере.

