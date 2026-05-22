Водителям рекомендуют обходить некоторые мойки: могут повредить автомобиль

Наибольший ущерб от мойки могут получить автомобили темных цветов.

https://glavred.info/auto/voditelyam-rekomenduyut-obhodit-nekotorye-moyki-mogut-povredit-avtomobil-10766828.html Ссылка скопирована

Где не стоит мыть автомобиль / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие автомобили лучше не мыть на автоматической мойке

Почему после мойки появляются микроцарапины

Каждый автомобиль нужно регулярно мыть, ведь из-за пыли и различной грязи уже через неделю он начинает выглядеть неопрятно. Для этого можно использовать мойки самообслуживания или автоматические. Однако, оказывается, некоторые из них могут серьезно повредить транспортное средство.

Главред решил разобраться, какие автомойки лучше не использовать.

видео дня

Какая автомойка повреждает краску

Эксперты издания Auto Swiat говорят, что автоматическая мойка обычно повреждает краску на автомобиле, ведь давление щеток намного больше, чем при ручной мойке.

После нее на автомобиле можно увидеть микроскопические, поверхностные царапины. Однако повреждения, вызванные автоматическими мойками, не сразу заметны. Поэтому сначала такая мойка может казаться хорошим вариантом для экономии времени.

На каких автомобилях царапины заметны больше всего

Микроцарапины наиболее заметны на темных цветах авто — черном и темно-синем. Все потому, что внешний слой краски автомобиля почти всегда прозрачен, а слой, придающий цвет кузову, находится под ним. Между тем край каждой царапины на прозрачном покрытии светлый — белый или серый.

Какие автомобили автоматическая мойка очищает плохо

Эффективность автоматической мойки в значительной степени зависит от формы кузова автомобиля. Если он округлый и не имеет много щелей, автоматическая мойка справится хорошо.

В то же время автомобили, имеющие много щелей, спойлеров и других аксессуаров, на автоматической мойке очищаются очень плохо. Эти участки обычно остаются немытыми, поэтому со временем грязь просто въедается.

То же самое касается дисков — чем сложнее их форма, тем менее чистыми они будут после посещения автоматической мойки.

Какие автомобили не стоит мыть на автоматической мойке

На автоматических мойках не рекомендуется мыть автомобили, которые:

имеют темный цвет;

имеют сложную форму кузова;

очень грязные;

имеют керамическое покрытие.

Как правильно помыть автомобиль на мойке – видео:

Читайте также:

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред