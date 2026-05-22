Три условия для мира и новая угроза: Сибига объявил о переломном моменте в войне

Анна Ярославская
22 мая 2026, 07:02
Главное преимущество РФ обнулилось, считает глава МИД Украины.
Сибига, ВСУ
Андрей Сибига сделал громкое заявление после Совета НАТО-Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Главные тезисы:

  • Человеческие ресурсы России перестали быть решающим преимуществом
  • Глава МИД назвал три главных элемента мира: дипломатия, давление и сила
  • Министр призвал НАТО сдержать растущие военные угрозы со стороны Минска

В войне России против Украины происходит переломный момент. И чтобы достичь мира, нужно три составляющие. Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Сибига рассказал, что принял участие в неформальной министерской встрече Совета НАТО-Украина в Хельсинбурге, на которой присутствовали главы МИД стран-союзников по НАТО.

По словам министра иностранных дел, в войне человеческий ресурс РФ уже не является преимуществом.

"Мы находимся в переломном моменте войны, и давление на Москву усиливается. Украина держит оборону, и российская людская мощь больше не является решающим преимуществом", - подчеркнул Сибига.

Он отметил, что для достижения мира необходимо сосредоточиться на трех важных элементах: дипломатии, давлении и силе.

"Нам необходим новый импульс в наших усилиях по установлению мира, одновременно с усилением наших специальных долгосрочных санкций и других рычагов влияния", - пишет Сибига.

Также он сказал, что проинформировал союзников о растущих угрозах со стороны Беларуси и призвал к соответствующим действиям, сдерживанию и шагам по предотвращению расширения со стороны Москвы и Минска.

Украина в свою очередь больше не просто просит пожертвований, но и является участником процесса обеспечения безопасности, донором и партнером, который готов "поделиться своим опытом с союзниками".

"Эти инвестиции принесут наибольшие дивиденды мира за всю нашу жизнь. Благодарю всех наших союзников за вашу приверженность нашему общему делу, за сегодняшние пожертвования и за вашу неизменную поддержку Украины. Особую признательность выражаю Швеции за то, что она является прекрасным союзником", - сказал глава МИД Украины.

Резюмируя Сибига добавил, что за прошедший год НАТО укрепилось, решение о повышении военных расходов до 5% ВВП стало исторической вехой, "и США заслуживают за это похвалы".

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Украина и Россия фактически утратили интерес к мирным переговорам с участием США, несмотря на оптимистичные заявления Вашингтона. Источники Financial Times, знакомые с позициями сторон, заявили о полном застое дипломатического процесса и минимальных шансах на его возобновление.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся внезапно, "как гром среди ясного неба". Однако если намеки России на диалог являются искренними, Украина "также была бы готова".

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подготовленный ВСУ план ударов по военным и стратегически важным объектам на территории РФ не способствует мирным переговорам.

Речь идет о плане дальнобойности на июнь 2026 года, который накануне утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры. Это еще раз подчеркивает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы", — отметил он.

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

