Спящий гигант оживает: тревожные сигналы с молчавшего 700 тысяч лет вулкана

Алексей Тесля
22 мая 2026, 04:12
Основная опасность сегодня — фреатические взрывы и выбросы газа, а не лавовые потоки.
Зафиксирована активность вулкана Тафтан / Коллаж Главред, фото Pixabay/Gylfi, Pixabay/Pexels

Учёные наблюдают за вулканом Тафтан на юго-востоке Ирана, где за последние десять месяцев поверхность у вершины поднялась почти на 9 сантиметров.

Впервые в истории зафиксирована такая активность, несмотря на то, что о прежних извержениях сведений нет. Хотя визуально изменения кажутся незначительными, исследователи считают их важным сигналом внутренней динамики вулкана, пишет Earth.com.

Слежение велось с помощью спутниковой технологии InSAR, которая способна фиксировать малейшие деформации земли даже через облака и ночью. Анализ показал, что поднятие сосредоточено у верхушки вулкана и не снижается, что указывает на давление в недрах. Глубинный источник процесса находится на 490–630 метров ниже поверхности и связан с накоплением газов в гидротермальной системе, а не с подъёмом магмы. Дождевые осадки и сейсмическая активность на изменения влияния не оказали.

Тафтан — стратовулкан почти 4-километровой высоты с активными фумаролами, из которых постоянно выделяются вулканические газы. Учёные подчеркивают, что длительный покой не означает полной неактивности: вулканические системы могут оставаться "тихими" веками, а затем быстро изменяться за несколько месяцев.

Основная опасность сегодня — фреатические взрывы и выбросы газа, а не лавовые потоки. Эти явления способны причинять вред дыхательной системе людей и садам вблизи вулкана. Населённые пункты, включая город Хаш в 50 км от Тафтана, уже иногда ощущают запах серы.

Учёные настаивают на усилении наблюдения: установка сейсмометров, GPS-станций и датчиков вулканических газов позволит оперативно реагировать на изменения активности. Пока данных для прогноза извержения нет, но ситуация требует постоянного контроля.

Что важно знать о вулканах: главное

Вулкан представляет собой геологическое образование, через которое на поверхность Земли из недр выходят магма, газы, пепел и термальные воды, формирующиеся в магматической камере. Распределение вулканов по планете неравномерное: они преимущественно встречаются вдоль тектонических разломов и над горячими точками. Наибольшее количество активных вулканов сосредоточено в Тихоокеанском огненном кольце.

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли действующий вулкан. Местные жители называют вулкан "дверью в ад", а его грязь считают целебной.

Напомним, Главред писал, что в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла. Эпицентр был вблизи села Мильцы Полтавской общины, на глубине 9 километров.

Об источнике: Earth.com

Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.

наука вулкан
