Зафиксирована активность вулкана Тафтан

Учёные наблюдают за вулканом Тафтан на юго-востоке Ирана, где за последние десять месяцев поверхность у вершины поднялась почти на 9 сантиметров.

Впервые в истории зафиксирована такая активность, несмотря на то, что о прежних извержениях сведений нет. Хотя визуально изменения кажутся незначительными, исследователи считают их важным сигналом внутренней динамики вулкана, пишет Earth.com.

Слежение велось с помощью спутниковой технологии InSAR, которая способна фиксировать малейшие деформации земли даже через облака и ночью. Анализ показал, что поднятие сосредоточено у верхушки вулкана и не снижается, что указывает на давление в недрах. Глубинный источник процесса находится на 490–630 метров ниже поверхности и связан с накоплением газов в гидротермальной системе, а не с подъёмом магмы. Дождевые осадки и сейсмическая активность на изменения влияния не оказали.

Тафтан — стратовулкан почти 4-километровой высоты с активными фумаролами, из которых постоянно выделяются вулканические газы. Учёные подчеркивают, что длительный покой не означает полной неактивности: вулканические системы могут оставаться "тихими" веками, а затем быстро изменяться за несколько месяцев.

Основная опасность сегодня — фреатические взрывы и выбросы газа, а не лавовые потоки. Эти явления способны причинять вред дыхательной системе людей и садам вблизи вулкана. Населённые пункты, включая город Хаш в 50 км от Тафтана, уже иногда ощущают запах серы.

Учёные настаивают на усилении наблюдения: установка сейсмометров, GPS-станций и датчиков вулканических газов позволит оперативно реагировать на изменения активности. Пока данных для прогноза извержения нет, но ситуация требует постоянного контроля.

Вулкан представляет собой геологическое образование, через которое на поверхность Земли из недр выходят магма, газы, пепел и термальные воды, формирующиеся в магматической камере. Распределение вулканов по планете неравномерное: они преимущественно встречаются вдоль тектонических разломов и над горячими точками. Наибольшее количество активных вулканов сосредоточено в Тихоокеанском огненном кольце.

Об источнике: Earth.com Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.

