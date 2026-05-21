Украинка удивилась почему в Германии нельзя ночевать на собственной даче

Немецкие дачи удивили украинцев строгими правилами. На некоторых участках ночевка разрешена лишь время от времени.

В Германии садовые участки часто подчиняются строгим правилам кооперативов / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Многих украинцев удивляет, что дача в Германии является не совсем тем, к чему привыкли жители стран Восточной Европы. Там садовые участки часто подчиняются строгим правилам кооперативов, а некоторые владельцы даже не имеют права постоянно жить в своих домиках.

Именно поэтому вопрос, можно ли жить в Германии на даче, вызывает столько обсуждений среди эмигрантов. О необычных правилах рассказала блогер Валентина на своем YouTube-канале "Валентина: Життя в Німеччині", показав типичную немецкую дачу, которую приобрела украинская семья.

Можно ли жить в Германии на даче постоянно

Главная особенность немецких дач заключается в том, что они предназначены прежде всего для отдыха и садоводства, а не для постоянного проживания. Во многих кооперативах действуют строгие нормы, регулирующие использование участка.

Главная особенность немецких дач заключается в том, что они предназначены прежде всего для отдыха и садоводства

По словам Валентины, на некоторых участках разрешается оставаться только время от времени. Именно поэтому вопрос "можно ли в Германии оставаться на ночь на даче" зависит не от владельца, а от правил конкретного садового кооператива.

В некоторых случаях ночевать разрешают лишь изредка, но жить там весь сезон нельзя. Это связано с законодательством и назначением таких территорий. Немецкие дачи часто официально считаются садовыми участками, а не жилой недвижимостью.

Дача в Германии: ограничения и строгие правила

Во словам Валентины, многие правила могут показаться неожиданными. Например, владельцам нельзя просто строить что угодно на своей земле.

Хозяин участка рассказал, что при строительстве беседки необходимо сообщить об этом руководству кооператива. Все постройки вносятся в официальный план участка. При этом существуют и другие ограничения.

Владельцам нельзя просто строить что угодно на своей земле

Что запрещено на немецких дачах:

нельзя заливать бетонную стяжку;

запрещено капитальное строительство;

нужно соблюдать размеры построек;

нельзя выбрасывать траву и мусор где угодно;

в некоторых кооперативах запрещено постоянное проживание.

Из-за правил экологии на участках обязательно делают компостные ямы или специальные контейнеры для органических отходов.

Также на многих дачах отсутствует центральная канализация. Вместо обычного туалета владельцы используют биотуалеты. Именно поэтому жить круглый год на таких участках бывает неудобно.

Можно ли в Германии оставаться на ночь на даче летом

Несмотря на ограничения, некоторые кооперативы позволяют владельцам оставаться на ночь. Однако даже там существуют ограничения по срокам проживания.

Несмотря на ограничения, некоторые кооперативы позволяют владельцам оставаться на ночь

Валентина объяснила, что на показанной даче ночевать можно, но не постоянно. Владельцы используют участок скорее как место для отдыха, шашлыков и выращивания овощей.

На территории есть кухня, холодильник, мебель, камин и зона для барбекю. Однако официально такой домик все равно не считается полноценным жильем.

Сколько стоит дача в Германии

Украинский владелец рассказал, что сам участок с домиком обошелся всего в 700 евро (почти 40 тысяч гривен). Дополнительно пришлось заплатить залог и вступительный взнос в кооператив.

После покупки владельцы ежегодно платят за воду, электричество, аренду земли или членские взносы.

Цена зависит от расположения участка. Чем ближе дача к крупному городу, тем выше стоимость.

Об источнике: YouTube-канал "Валентина: Життя в Німеччині" YouTube-канал "Валентина: Життя в Німеччині" — украиноязычный блог о жизни в Германии после переезда из Украины. Автором канала является Валентина Дика, которая рассказывает о быте, ценах, правилах, адаптации и культурных особенностях Германии глазами украинской переселенки.

