Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

Читайте подробно:
- Какие церковные праздники будут в июне 2026
- Когда начинается и заканчивается Петров пост
- На какие даты выпадают Троица и Ивана Купала
Июнь 2026 года богат важными церковными событиями и православными праздниками. В первый месяц лета верующие будут отмечать Троицу, День Святого Духа, Рождество Иоанна Крестителя, а также День Петра и Павла. Кроме того, в июне начинается и заканчивается Петровский пост.
Подробный церковный календарь на июнь 2026 года
Среди самых важных дат месяца:
- 1 июня — День Святого Духа;
- 7 июня — Всех святых;
- 8 июня — начало Петровского поста;
- 14 июня — Всех святых земли Украинской;
- 24 июня — Рождество Иоанна Крестителя;
- 28 июня — окончание Петровского поста;
- 29 июня — праздник Петра и Павла.
Церковный календарь на июнь 2026 по дням
1 июня — День Святого Духа; святого мученика Юстина Философа; преподобного Агапита Киево-Печерского
2 июня — святителя Никифора, патриарха Константинопольского.3 июня — святых мучеников Лукилиана и других
4 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского
5 июня — священномученика Дорофея, епископа Тирского
6 июня — преподобных Висариона и Илариона
7 июня — Всех святых; священномученика Теодота, епископа Анкирского
8 июня — начало Петровского поста; великомученика Феодора Стратилата
9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского
10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского; преподобного Силуана Киево-Печерского.
Когда начинается Петровский пост в 2026 году
Согласно церковному календарю, Петровский пост в 2026 году начинается 8 июня и продлится до 28 июня включительно.
Этот пост установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Его продолжительность ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Пасхи и Троицы.
Церковные праздники с 11 по 20 июня
11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы
12 июня — преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского
13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия
14 июня — Всех святых земли Украинской; пророка Елисея
15 июня — пророка Амоса; преподобного Иеронима Стридонского
16 июня — святителя Тихона; мучеников Тигрия и Евтропия
17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила
18 июня — святого мученика Леонтия
19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня
20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского.
Когда Ивана Купала в 2026 году
По новому церковному календарю Рождество Иоанна Крестителя отмечается 24 июня. В народе этот праздник известен как Ивана Купала.
С этим днем связано множество украинских традиций, обрядов и народных примет.
Церковный календарь с 21 по 30 июня
21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского
22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского
23 июня — святой мученицы Агриппины
24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя (Ивана Купала)
25 июня — преподобномученицы Февронии
26 июня — преподобного Давида Солунского
27 июня — преподобного Самсона, врача
28 июня — окончание Петровского поста; перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна
29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла.30 июня — Собор 12 апостолов.
Вам может быть интересно:
- Все зависит от Троицы: когда День Святого Духа в 2026 году
- Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю
- 21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред