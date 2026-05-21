Церковный календарь праздников на июнь 2026: когда Ивана Купала и Троица

Июнь 2026 года богат важными церковными событиями и православными праздниками. В первый месяц лета верующие будут отмечать Троицу, День Святого Духа, Рождество Иоанна Крестителя, а также День Петра и Павла. Кроме того, в июне начинается и заканчивается Петровский пост.

Среди самых важных дат месяца:

1 июня — День Святого Духа; святого мученика Юстина Философа; преподобного Агапита Киево-Печерского

2 июня — святителя Никифора, патриарха Константинопольского.3 июня — святых мучеников Лукилиана и других

4 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского

5 июня — священномученика Дорофея, епископа Тирского

6 июня — преподобных Висариона и Илариона

7 июня — Всех святых; священномученика Теодота, епископа Анкирского

8 июня — начало Петровского поста; великомученика Феодора Стратилата

9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского

10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского; преподобного Силуана Киево-Печерского.

Согласно церковному календарю, Петровский пост в 2026 году начинается 8 июня и продлится до 28 июня включительно.

Этот пост установлен в честь святых апостолов Петра и Павла. Его продолжительность ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Пасхи и Троицы.

11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы

12 июня — преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского

13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия

14 июня — Всех святых земли Украинской; пророка Елисея

15 июня — пророка Амоса; преподобного Иеронима Стридонского

16 июня — святителя Тихона; мучеников Тигрия и Евтропия

17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила

18 июня — святого мученика Леонтия

19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня

20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского.

По новому церковному календарю Рождество Иоанна Крестителя отмечается 24 июня. В народе этот праздник известен как Ивана Купала.

С этим днем связано множество украинских традиций, обрядов и народных примет.

21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского

22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского

23 июня — святой мученицы Агриппины

24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя (Ивана Купала)

25 июня — преподобномученицы Февронии

26 июня — преподобного Давида Солунского

27 июня — преподобного Самсона, врача

28 июня — окончание Петровского поста; перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна

29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла.30 июня — Собор 12 апостолов.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.