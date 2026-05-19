Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

Главное в этот период — уделять больше внимания духовной жизни, спокойствию и добрым делам.

Когда Петров пост в 2026 году

Апостольский, или Петров пост — один из главных многодневных постов в православной традиции. Его соблюдают в память о святых апостолах Петре и Павле, которые перед проповедью христианства проводили время в молитве и посте.

Рассказываем, когда Апостольский пост в 2026 году, каким будет календарь питания и в какие дни разрешается рыба.

Когда Петров пост в 2026 году

Многих верующих интересует, когда Апостольский пост в 2026 году и сколько дней он продлится.

В 2026 году Петров пост начнется 8 июня и завершится 28 июня. Уже 29 июня по новому церковному календарю православные и греко-католики Украины будут отмечать праздник святых апостолов Петра и Павла.

Дата поста ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи и Троицы.

Апостольский пост считается менее строгим по сравнению с Великим постом. В этот период разрешается больше разнообразных продуктов, включая рыбу в отдельные дни недели.

Основу рациона традиционно составляют овощи, каши, грибы, бобовые, фрукты, орехи и постные блюда без мяса и молочных продуктов.

Что можно кушать в Петровский пост по дням

Меню в Апостольский пост зависит от дня недели и церковных правил.

По понедельникам обычно разрешается горячая пища без масла. Среда и пятница считаются самыми строгими днями — многие верующие придерживаются сухоядения или ограничивают рацион максимально.

Во вторник и четверг допускаются горячие блюда с растительным маслом, а также рыба.

Суббота и воскресенье считаются более легкими днями поста: разрешается рыба, горячая пища с маслом и немного вина.

Когда можно есть рыбу в Апостольский пост

Один из самых популярных вопросов — когда можно есть рыбу в Апостольский пост.

Согласно церковным традициям, рыба разрешается:

во вторник;

четверг;

субботу;

воскресенье.

Именно поэтому Петров пост называют одним из самых мягких и легких для соблюдения.

Что нельзя есть в Петровский пост

Во время поста верующие традиционно отказываются от:

мяса;

колбасных изделий;

молочных продуктов;

яиц;

жирной пищи животного происхождения.

Однако священники напоминают, что главная цель поста — не строгая диета, а духовное очищение, молитва и отказ от ссор, злости и вредных привычек.

Как правильно соблюдать Апостольский пост

Церковь советует учитывать состояние здоровья и не превращать пост в изнурительное ограничение. Для детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями возможны послабления.

