Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

Читайте подробно:
- Когда начнется Петров пост в 2026 году
- В какие дни разрешается рыба
- Какие продукты нельзя есть во время поста
Апостольский, или Петров пост — один из главных многодневных постов в православной традиции. Его соблюдают в память о святых апостолах Петре и Павле, которые перед проповедью христианства проводили время в молитве и посте.
Рассказываем, когда Апостольский пост в 2026 году, каким будет календарь питания и в какие дни разрешается рыба.
Когда Петров пост в 2026 году
Многих верующих интересует, когда Апостольский пост в 2026 году и сколько дней он продлится.
В 2026 году Петров пост начнется 8 июня и завершится 28 июня. Уже 29 июня по новому церковному календарю православные и греко-католики Украины будут отмечать праздник святых апостолов Петра и Павла.
Дата поста ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи и Троицы.
Апостольский пост считается менее строгим по сравнению с Великим постом. В этот период разрешается больше разнообразных продуктов, включая рыбу в отдельные дни недели.
Основу рациона традиционно составляют овощи, каши, грибы, бобовые, фрукты, орехи и постные блюда без мяса и молочных продуктов.
Что можно кушать в Петровский пост по дням
Меню в Апостольский пост зависит от дня недели и церковных правил.
По понедельникам обычно разрешается горячая пища без масла. Среда и пятница считаются самыми строгими днями — многие верующие придерживаются сухоядения или ограничивают рацион максимально.
Во вторник и четверг допускаются горячие блюда с растительным маслом, а также рыба.
Суббота и воскресенье считаются более легкими днями поста: разрешается рыба, горячая пища с маслом и немного вина.
Когда можно есть рыбу в Апостольский пост
Один из самых популярных вопросов — когда можно есть рыбу в Апостольский пост.
Согласно церковным традициям, рыба разрешается:
- во вторник;
- четверг;
- субботу;
- воскресенье.
Именно поэтому Петров пост называют одним из самых мягких и легких для соблюдения.
Что нельзя есть в Петровский пост
Во время поста верующие традиционно отказываются от:
- мяса;
- колбасных изделий;
- молочных продуктов;
- яиц;
- жирной пищи животного происхождения.
Однако священники напоминают, что главная цель поста — не строгая диета, а духовное очищение, молитва и отказ от ссор, злости и вредных привычек.
Как правильно соблюдать Апостольский пост
Церковь советует учитывать состояние здоровья и не превращать пост в изнурительное ограничение. Для детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями возможны послабления.
Вам может быть интересно:
- Когда День вышиванки в Украине в 2026 году: дата ежегодно меняется
- Когда в Украине отмечается День семьи в 2026 году: дата праздника и традиции
- Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред