Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправить

Сергей Кущ
19 мая 2026, 11:42
При правильном уходе кусты способны давать крупные, сладкие и сочные ягоды весь сезон.
Как нехватка удобрений влияет на клубнику
Многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда клубника вместо крупных и сочных ягод дает мелкие и кислые плоды. Чаще всего причиной становится не сорт и не погода, а ошибки в уходе.

Эксперты рассказали, почему растет маленькая клубника, и что нужно сделать, чтобы ягоды были крупными и сладкими.

Почему клубника становится мелкой

Одной из самых распространенных причин считается нехватка влаги. Корневая система клубники расположена близко к поверхности земли, поэтому растение очень чувствительно к пересыханию почвы, пишет agroinform.

Если кусты долго остаются без воды, ягоды перестают нормально развиваться и вырастают маленькими и твердыми. Особенно важен регулярный полив в период цветения и созревания плодов.

В жаркую погоду клубнику иногда приходится поливать несколько раз в неделю.

Как нехватка удобрений влияет на клубнику

Эксперты отмечают, что клубника активно расходует питательные вещества во время плодоношения. Если почва бедная, растение просто не может сформировать крупные ягоды.

Особенно важны:

  • калий;
  • фосфор;
  • азот;
  • магний.

При нехватке питания листья начинают желтеть, кусты выглядят слабыми, а урожай становится мелким и редким.

Для хорошего плодоношения специалисты советуют весной и в начале лета использовать органические удобрения, компост или специальные подкормки для клубники.

Почему нельзя сажать клубнику слишком густо

Еще одна частая ошибка — слишком плотная посадка.

Когда кусты растут слишком близко друг к другу, они начинают конкурировать за воду, свет и питательные вещества.

Из-за этого ягоды мельчают, а риск болезней возрастает. Если листья полностью перекрывают друг друга, посадки пора прореживать.

Что любит и чего не любит клубника
Как правильно ухаживать за клубникой

Чтобы клубника давала крупные и сочные плоды, важно соблюдать несколько правил. Растениям нужен регулярный полив, рыхлая почва и достаточное количество солнца.

Также специалисты советуют:

  • вовремя удалять лишние усы;
  • обновлять старые кусты;
  • следить за состоянием листьев;
  • не допускать пересыхания почвы.

Почему важно вовремя реагировать на проблемы

Желтые листья, слабые побеги и мелкие ягоды — первые сигналы того, что клубнике не хватает питания или влаги.

Эксперты предупреждают: если проблему игнорировать, урожай с каждым годом будет становиться все хуже.

Об источнике: Agroinform.hu

Agroinform.hu — ведущий венгерский аграрный портал с более чем 20-летней историей. Ресурс является основным источником информации для фермеров и садоводов, объединяя в себе специализированное СМИ, экспертные советы по растениеводству и один из крупнейших маркетплейсов сельхозтехники в стране. Сайт помогает аграриям внедрять инновационные технологии, следить за рыночными ценами и эффективно вести хозяйство благодаря проверенным практическим рекомендациям.

