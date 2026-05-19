Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправить

При правильном уходе кусты способны давать крупные, сладкие и сочные ягоды весь сезон.

Как нехватка удобрений влияет на клубнику

Многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда клубника вместо крупных и сочных ягод дает мелкие и кислые плоды. Чаще всего причиной становится не сорт и не погода, а ошибки в уходе.

Эксперты рассказали, почему растет маленькая клубника, и что нужно сделать, чтобы ягоды были крупными и сладкими.

Почему клубника становится мелкой

Одной из самых распространенных причин считается нехватка влаги. Корневая система клубники расположена близко к поверхности земли, поэтому растение очень чувствительно к пересыханию почвы, пишет agroinform.

Если кусты долго остаются без воды, ягоды перестают нормально развиваться и вырастают маленькими и твердыми. Особенно важен регулярный полив в период цветения и созревания плодов.

В жаркую погоду клубнику иногда приходится поливать несколько раз в неделю.

Как нехватка удобрений влияет на клубнику

Эксперты отмечают, что клубника активно расходует питательные вещества во время плодоношения. Если почва бедная, растение просто не может сформировать крупные ягоды.

Особенно важны:

калий;

фосфор;

азот;

магний.

При нехватке питания листья начинают желтеть, кусты выглядят слабыми, а урожай становится мелким и редким.

Для хорошего плодоношения специалисты советуют весной и в начале лета использовать органические удобрения, компост или специальные подкормки для клубники.

Почему нельзя сажать клубнику слишком густо

Еще одна частая ошибка — слишком плотная посадка.

Когда кусты растут слишком близко друг к другу, они начинают конкурировать за воду, свет и питательные вещества.

Из-за этого ягоды мельчают, а риск болезней возрастает. Если листья полностью перекрывают друг друга, посадки пора прореживать.

Как правильно ухаживать за клубникой

Чтобы клубника давала крупные и сочные плоды, важно соблюдать несколько правил. Растениям нужен регулярный полив, рыхлая почва и достаточное количество солнца.

Также специалисты советуют:

вовремя удалять лишние усы;

обновлять старые кусты;

следить за состоянием листьев;

не допускать пересыхания почвы.

Почему важно вовремя реагировать на проблемы

Желтые листья, слабые побеги и мелкие ягоды — первые сигналы того, что клубнике не хватает питания или влаги.

Эксперты предупреждают: если проблему игнорировать, урожай с каждым годом будет становиться все хуже.

Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu — ведущий венгерский аграрный портал с более чем 20-летней историей. Ресурс является основным источником информации для фермеров и садоводов, объединяя в себе специализированное СМИ, экспертные советы по растениеводству и один из крупнейших маркетплейсов сельхозтехники в стране. Сайт помогает аграриям внедрять инновационные технологии, следить за рыночными ценами и эффективно вести хозяйство благодаря проверенным практическим рекомендациям.

