Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

Алексей Тесля
19 мая 2026, 01:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вскоре могут начаться новые массированные обстрелы, предупредил Олег Жданов.
Жданов, Шахед, ракета
Олег Жданов спрогнозировал массированный удар РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное из заявлений Жданова:

  • После Днепра РФ может усилить атаки на крупные города Украины
  • Вскоре могут начаться новые массированные обстрелы

Страна-агрессор РФ наносит массированные удары по крупным украинским городам. Ранее был атакован Киев, в накануне Россия нанесла самый массированный удар по Днепру с начала полномасштабной войны.

На город выпустили в целом 16 ракет разного типа и почти 150 беспилотников. Атака продолжалась днем и усилилась ночью — непрерывно более 16 часов, рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

видео дня

Эксперт не исключает, что после Днепра РФ может усилить атаки на Сумы, Чернигов или Запорожье.

"Я так думаю, что сейчас Сумы тоже пытаются обстреливать, иногда Чернигов. Скорее всего, могут начаться обстрелы и того же Запорожья. Чем меньше у них будет успехов на Гуляйпольском направлении, они могут перенести усилия и туда", — предположил он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что у России сейчас, вероятно, не хватает ресурса для массированных одновременных ударов по нескольким городам.

"Российской Федерации не хватает ресурса для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают", — добавил Жданов.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Возможны новые ночные удары: что известно

Сергей Бескрестнов предупредил о вероятности очередных ночных атак со стороны России. По его словам, российские войска могут снова использовать ракеты для ударов по территории Украины.

"Ночью мы можем наблюдать запуски ракет, за которыми последует новая волна атак. У них достаточно "шахедных" запасов, чтобы ударить по нам сегодня и завтра", — отметил он.

Бескрестнов также отметил, что под угрозой могут оказаться центральные регионы страны

Удары РФ по Украине: новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Олег Жданов война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

01:42Украина
Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

00:00Украина
У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

23:21Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

Китайский гороскоп на завтра, 19 мая: Кроликам - обновление, Собакам - похвала

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

После 18 мая жизнь изменится: кто из знаков зодиака выдохнет с облегчением

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

Гороскоп на завтра, 19 мая: Девам — радость, Скорпионам — неприятности

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

Последние новости

02:23

Апокалипсис на побережье: миллионы жителей городов на грани катастрофы

01:42

РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

00:00

Массированный удар баллистики: что известно о "прилетах" на объектах Нафтогаза

18 мая, понедельник
23:52

С ними приятно общаться: пять женских имен с самым лучшим характером

23:21

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
23:21

Конец мая принесет счастье двум знакам зодиака: кого ждут перемены

23:18

Приносят радость: астрологи назвали четыре самых счастливых даты рождения

23:08

О прополке можно забыть: простой метод справится с сорняками за минутыВидео

22:48

Хантавирус в Украине: врачи назвали количество случаев заражения

Реклама
22:42

Почему нельзя часто открывать дверцу холодильника: ответ удивит

22:08

Топливо в Украине резко подорожает: названы сроки скачка цен на АЗС

21:42

В ЕС обсуждают будущее украинских беженцев: вернутся на родину не многие

21:41

Что скрывал СССР под Киевом: тайна Быковнянского леса

21:30

Точилка не понадобится: как быстро заточить нож в домашних условияхВидео

21:28

"Мадяр" раскрыл новые детали удара по Москве — что пытается скрыть Кремль

21:00

Фейковый "СБУшник" выманил у экс-премьера космическую сумму: СМИ узнали детали

20:44

Партнер АГТ Горбуненко заявил о рисках "ручного управления" ОПЗ накануне приватизации

20:44

Урожай сгниет в земле: какая ошибка при посадке гороха встречается чаще всего

20:33

Новый премьер Венгрии Мадьяр выставил Украине условие для вступления в ЕС – что известно

20:25

Оптическая иллюзия "ломает" мозг: нужно сказать, какого цвета точки за 10 секунд

Реклама
20:15

Назван потенциальный новый исполнитель роли Джеймса Бонда

20:13

Почему нельзя покупать вещи до рождения ребенка: тайна древнего страха

20:10

США продлили исключение для Москвы: нефть РФ вывели из-под санкций

19:38

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинскомВидео

19:37

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот смотрит на хозяина и не моргаетВидео

19:10

Цена вопроса $18 тыс: в Харькове сотрудник ТЦК и экс-беркутовец "помогали" уклонистам

19:10

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026Видео

19:10

Срочная поездка Путина в КНР: Денисенко раскрыл главную цель Кремлямнение

19:02

Мир должен отвергнуть иллюзии и внимательно прислушиваться к оценкам Буданова, - американский эксперт

19:01

В Раде назвали главное препятствие на пути вступления Украины в Евросоюз

18:58

Кто может стать спецпредставителем ЕС на переговорах с Россией – СМИ назвали фамилии

18:46

Урожай огурцов будет обильным и здоровым: что нужно положить в лунку при посадке

18:35

Многие стирают одежду неправильно: сколько раз носить вещи перед стиркойВидео

18:28

Деньги исчезнут с карточек: в Минэкономики назвали дату, когда заберут кэшбек

18:17

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

18:06

В Украине нашли загадочный храм, которому тысячи лет: где именно и что там открылиВидео

17:37

Украинцы сохраняют единство в чрезвычайно сложных ситуациях, — Андрей Юсов

17:31

Никакой не "майский жук": у насекомого есть более лаконичное украинское название

17:12

"Оккупанты "поздравили" нас": Камалия показала последствия прилетаВидео

17:08

Вручение повесток по-новому: известны детали реформы мобилизации в Украине, что изменитсяВидео

Реклама
17:08

В Киеве резко повысят тарифы на проезд: сколько будет стоить поездка в транспорте

16:59

От жары до гроз и сильного ветра: погода в Украине будет резко меняться

16:57

Обязательно ли надевать платок в церковь: священник расставил точки над "і"Видео

16:25

Как уменьшить джинсы в талии за несколько секунд: игла и нитка не понадобятсяВидео

16:25

Доллар в шаге от рекорда, евро дорожает: курс валют на 19 мая

16:22

Почему 19 мая нельзя стричь волосы: какой церковный праздник

16:11

Как правильно обрезать тую, чтобы она не лысела - основные правила и ошибкиВидео

15:52

Почему на самой длинной реке мира нет ни одного моста: настоящая причина удивит

15:51

Оккупантов выбили с позиций: бойцы ГУР продвинулись в Запорожской областиВидео

15:41

Крышки засияют как новые: поможет простой способ из того, что есть дома

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять