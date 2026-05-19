РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

Вскоре могут начаться новые массированные обстрелы, предупредил Олег Жданов.

Олег Жданов спрогнозировал массированный удар РФ

Главное из заявлений Жданова:

После Днепра РФ может усилить атаки на крупные города Украины

Вскоре могут начаться новые массированные обстрелы

Страна-агрессор РФ наносит массированные удары по крупным украинским городам. Ранее был атакован Киев, в накануне Россия нанесла самый массированный удар по Днепру с начала полномасштабной войны.

На город выпустили в целом 16 ракет разного типа и почти 150 беспилотников. Атака продолжалась днем и усилилась ночью — непрерывно более 16 часов, рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Эксперт не исключает, что после Днепра РФ может усилить атаки на Сумы, Чернигов или Запорожье.

"Я так думаю, что сейчас Сумы тоже пытаются обстреливать, иногда Чернигов. Скорее всего, могут начаться обстрелы и того же Запорожья. Чем меньше у них будет успехов на Гуляйпольском направлении, они могут перенести усилия и туда", — предположил он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что у России сейчас, вероятно, не хватает ресурса для массированных одновременных ударов по нескольким городам.

"Российской Федерации не хватает ресурса для того, чтобы одновременно наносить массированные удары по нескольким городам. Видите, они выбирают", — добавил Жданов.

Возможны новые ночные удары: что известно

Сергей Бескрестнов предупредил о вероятности очередных ночных атак со стороны России. По его словам, российские войска могут снова использовать ракеты для ударов по территории Украины.

"Ночью мы можем наблюдать запуски ракет, за которыми последует новая волна атак. У них достаточно "шахедных" запасов, чтобы ударить по нам сегодня и завтра", — отметил он.

Бескрестнов также отметил, что под угрозой могут оказаться центральные регионы страны

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Более 10 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, ранее россияне снова массово атаковали Одессу ударными БПЛА. К сожалению, двое людей пострадали. Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что после вражеского удара в Полтавской области без газоснабжения остались около 1000 абонентов. Речь идет о жителях нескольких населенных пунктов.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

