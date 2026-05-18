Предательница Украины заявила, что не общается со своим ребенком.

Таисия Повалий - отношения с сыном

Певица-предательница Таисия Повалий в слезах рассказала о том, что ее единственный сын больше не хочет с ней общаться. В интервью росСМИ она обвинила в этом "пропаганду".

Певица вспомнила, что разногласия с сыном на политической почве начались еще во время его обучения в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Путинистку возмущало то, что окружение Дениса поддерживало Оранжевую революцию, в то время как его мать активно заигрывала с властью.

"С 2014 года, когда он учился в институте международных отношений, когда друзья его все были "прооранжевые", когда все были против власти, а я еще стала депутатом, дома у меня были серьезные выяснения отношений с сыном", — призналась Таисия.

Повалий заявила, что ее сына "зазомбировали" пропагандой и влиянием окружения, которое придерживалось проукраинских взглядов.

"Им по всем каналам одну и ту же информацию дают, что Россия плохая. Он попал под влияние пропаганды", — считает предательница Украины.

В конце концов это привело к тому, что Денис Повалий уехал с семьей в Испанию и практически разорвал отношения с матерью. Таисия призналась, что сын связывается с ней максимум раз в год, чтобы поздравить с днем рождения.

"Я не просила сына остаться, потому что понимала, что он должен ехать к семье. Они тогда уехали из Киева и переехали в Европу. Денису тоже взяли билет. Сейчас у нас нет связи. Денис меня просто поздравляет с днем рождения по СМС", — пожаловалась Повалий.

Певица также вспомнила 2016 год, который назвала самым страшным в своей жизни. В то время как страна-агрессор РФ уже аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, путинистку заботила только ее собственная судьба.

"Я больше никому не нужна. Мне пора уходить. Вот такое у меня было в голове. Это ужас", — высказалась предательница Украины.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

