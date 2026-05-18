"Больше никому не нужна": от Повалий отрекся единственный сын

Кристина Трохимчук
18 мая 2026, 10:53
Предательница Украины заявила, что не общается со своим ребенком.
Таисия Повалий - отношения с сыном
Таисия Повалий - отношения с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий, скрин из видео

Певица-предательница Таисия Повалий в слезах рассказала о том, что ее единственный сын больше не хочет с ней общаться. В интервью росСМИ она обвинила в этом "пропаганду".

Певица вспомнила, что разногласия с сыном на политической почве начались еще во время его обучения в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Путинистку возмущало то, что окружение Дениса поддерживало Оранжевую революцию, в то время как его мать активно заигрывала с властью.

"С 2014 года, когда он учился в институте международных отношений, когда друзья его все были "прооранжевые", когда все были против власти, а я еще стала депутатом, дома у меня были серьезные выяснения отношений с сыном", — призналась Таисия.

Таисия Повалий с сыном
Таисия Повалий с сыном / фото: t.me, Таисия Повалий

Повалий заявила, что ее сына "зазомбировали" пропагандой и влиянием окружения, которое придерживалось проукраинских взглядов.

"Им по всем каналам одну и ту же информацию дают, что Россия плохая. Он попал под влияние пропаганды", — считает предательница Украины.

В конце концов это привело к тому, что Денис Повалий уехал с семьей в Испанию и практически разорвал отношения с матерью. Таисия призналась, что сын связывается с ней максимум раз в год, чтобы поздравить с днем рождения.

Таисия Повалий
Таисия Повалий сейчас / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Я не просила сына остаться, потому что понимала, что он должен ехать к семье. Они тогда уехали из Киева и переехали в Европу. Денису тоже взяли билет. Сейчас у нас нет связи. Денис меня просто поздравляет с днем рождения по СМС", — пожаловалась Повалий.

Певица также вспомнила 2016 год, который назвала самым страшным в своей жизни. В то время как страна-агрессор РФ уже аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, путинистку заботила только ее собственная судьба.

"Я больше никому не нужна. Мне пора уходить. Вот такое у меня было в голове. Это ужас", — высказалась предательница Украины.

Ранее Главред сообщал, что после резонансных заявлений Филиппа Киркорова о том, что именно он якобы привел Болгарию к триумфу на Евровидении-2026, с опровержением выступил один из украинских постановщиков, который на самом деле создавал перфоманс певицы Dara.

Также в финале Евровидения-2026 LELEKA показала потрясающий перформанс, безупречно справившись со сложнейшим вокализом. И хотя профессиональное жюри отнеслось к глубокой и непростой композиции довольно прохладно, европейские зрители ответили артистке мощнейшей поддержкой.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Таисия Повалий

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

