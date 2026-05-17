"Быстрого финала не будет": эксперт сделал неутешительный прогноз по войне в Украине

Маттиас Уль объяснил, почему война на истощение может продолжаться ещё много лет без скорого завершения.

Эксперт прогнозирует затяжной характер войны

Читайте в материале:

Почему война может затянуться надолго•

Как меняется характер боевых действий•

Какие риски видят эксперты

Быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит — конфликт может затянуться на годы и перерасти в "бесконечную войну дронов". Об этом в интервью, опубликованном Bild, заявил эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль.

По его оценке, нынешняя фаза боевых действий остается войной на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к быстрому завершению конфликта.

"На данный момент война на истощение будет продолжаться", — сказал он.

Риск затяжного конфликта

Эксперт подчеркнул, что история знает много примеров затяжных войн, которые продолжались несмотря на усталость сторон и признаки потенциального мира, поскольку каждая из них была убеждена в собственной победе. По его мнению, подобный сценарий возможен и в войне России против Украины, когда одна из сторон может слишком поздно осознать приближение завершения боевых действий.

Отдельно Уль обратил внимание на роль беспилотников, отметив, что на данный момент не существует достаточно эффективных средств противодействия их массовому использованию.

"Пока, похоже, нет эффективных контрмер против превосходящей силы беспилотников. Сначала их нужно будет уничтожить на поле боя, прежде чем станет возможным еще одно успешное наступление. Из-за высоких затрат жизнеспособными вариантами останутся только лазеры или пулеметы", — сказал Уль.

Также он подчеркнул, что Россия, несмотря на санкции и экономические трудности, сохраняет способность продолжать войну благодаря имеющимся ресурсам и отсутствию системного коллапса экономики, на который рассчитывали на Западе.

В то же время эксперт предполагает, что в случае уменьшения количества добровольцев, которых привлекают финансовыми стимулами, Москва может прибегнуть к другим механизмам пополнения армии — включая дополнительную мобилизацию или изменение формального статуса войны.

Риски для Украины

Что касается Украины, Уль отмечает риски дефицита личного состава, особенно пехоты, что может ограничивать возможности масштабных наступательных операций.

"Вероятно, ситуация еще больше обострится. Последней мерой, скорее всего, станет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от обязательной военной службы", — говорит он.

Какие сигналы подает Кремль относительно завершения войны

Как писал Главред, Россия демонстрирует отсутствие готовности к скорейшему заключению мирного соглашения по войне в Украине. Во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин дал понять, что не стоит ожидать подписания каких-либо соглашений до конца года. Об этом сообщила обозревательница NV Юлия Забелина, ссылаясь на собственные источники.

По ее словам, российский лидер фактически дал понять об отсутствии краткосрочных перспектив для мирного урегулирования.

"Во время этого разговора, судя по тому, что мне рассказывали источники, Путин едва ли не прямо сказал, чтобы у Трампа не рассчитывали на подписание соглашения до конца этого года", — подчеркнула она.

Забелина также отмечает, что в Кремле, по ее информации, рассчитывают на возможность до конца года установить полный контроль над Донбассом, после чего переговорный процесс может перейти в другую фазу.

Как ранее сообщал Главред, ситуация вокруг войны в Украине постепенно выходит за пределы регионального конфликта, считает эксперт Анна Нотте из Центра исследований по вопросам нераспространения имени Джеймса Мартина.

Кроме того, оценки ситуации на фронте от аналитиков CNN фиксируют смещение инициативы после активизации украинских ударов по российской логистике и роста роли дронов, что постепенно меняет характер боевых действий и темпы продвижения сторон. В материале также подчеркивается, что Украина смогла частично компенсировать преимущество РФ за счет технологических решений. На этом фоне все чаще говорят об изменении хода войны в Украине и провалах Кремля на фронте. Фронт остается динамичным и нестабильным. Стороны адаптируются к новым условиям боя.

Напомним, что эксперт Центра Карнеги "Россия–Евразия" Татьяна Станова считает, что для Кремля важны не только спорные территории. По ее мнению, ключевая цель Москвы — сохранить контроль над Украиной и блокировать ее движение в направлении, которое в России рассматривают как угрозу своим стратегическим интересам.

Об источнике: Bild Bild — самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты привел к появлению медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных изданий и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, просуществовавшим всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков она является крупнейшей в Европе и десятой в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетили около 25 миллионов человек.

