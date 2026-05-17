Песню для Болгарии написал греческий композитор Димитрис Контопулос.

У победительницы Евровидения обнаружили связи с РФ

Кто написал песню для Дары

С кем работал греческий композитор

Победительница международного песенного конкурса Евровидение 2026 - певица Дара из Болгарии, представляла на конкурсе песню Бангаранга.

Оказалось, что ее написал греческий композитор Димитрис Контопулос, который продолжает ездить в террористическую Россию и дружить с путинистом Филиппом Киркоровым, который раньше был постоянным гостем Евровидения.

Также ранее мужчина работал над созданием композиций для конкурсантов. И многие из них - россияне и беларусы, а также предательница Украины - Ани Лорак.

Так, Контопулос работал с такими исполнителями, как Сергей Лазарев, Сакис Рувас, Фарид Мамедов, Анна Висси, Demy, Костас Мартакис, Ани Лорак, Дмитрий Колдун и другие.

Что касается работы с путинистом Киркоровым, то в 2014 году Контопулос написал совместно с путинистом омпозицию "Shine", с которой артистки отправляются на Евровидение 2014 от России. В 2016 году Контопулос вновь с Киркоровым пишут песню "You Are The Only One", с которой Сергей Лазарев представил террористов на Евровидении 2016, заняв 3 место.

Он также выступил автором музыки и продюсером альбома запроданки Лорак.

Ранее Главред сообщал, что грандиозный финал Евровидения-2026 преподнес невероятный сюрприз: настоящая "темная лошадка" конкурса, представительница Болгарии, сумела обойти главных фаворитов букмекеров и вырвать сенсационную победу.

Вчера, 16 мая в Вене завершился 70-й юбилейный конкурс Евровидение и теперь определился новый победитель. Заветную статуэтку завоевала артистка из Болгарии - Дара с песней "Bangaranga". Главред писал, о чем ее песня.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

