От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

Инна Ковенько
16 мая 2026, 19:48
Тля быстро образует колонии и истощает растения, поэтому с ней нужно бороться сразу же.
Как защитить растения от тли — чего боится тля / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Чего боится тля
  • Как защитить растения от тли
  • Как избавиться от тли народными методами

Тля является одним из самых опасных вредителей для садовых и огородных культур. Она быстро образует колонии, высасывает сок из молодых побегов и листьев, из-за чего растения ослабевают, хуже растут и могут потерять урожай. Именно поэтому важно реагировать сразу, не дожидаясь массового распространения насекомых.

Главред расскажет , как избавиться от тли быстро и надолго.

Как защитить растения от тли

Опытные садоводы советуют использовать жидкий парафин. Его легко найти в аптеке, он стоит недорого и позволяет приготовить простой защитный раствор. Для этого нужно смешать 100 мл жидкого парафина с 5 литрами теплой воды и перелить в пульверизатор.

Обработку следует проводить тщательно: опрыскивать не только верхнюю часть листьев, но и нижнюю, ведь именно там тля скапливается чаще всего. На поверхности образуется тонкий слой, который мешает вредителям питаться. Рекомендуем проводить процедуру в сухую безветренную погоду, рано утром или вечером, когда солнце не так активно.

Этот метод эффективен не только против тли, но и против паутинного клеща и других мелких вредителей. Преимущество заключается в доступности и отсутствии резкого химического запаха, что делает его удобным для регулярного применения.

Натуральные настои для профилактики

Помимо аптечного средства, садоводы часто используют настои из растений с сильным запахом. Для этого берут примерно 250 граммов сухого сырья или 800 граммов свежей зелени (чеснок, лук, крапива, хвощ), заливают 8 литрами воды и оставляют настаиваться на сутки. После процеживания раствор разбавляют водой в соотношении 1:1 и используют для опрыскивания.

Такие настои помогают не только отпугивать тлю, но и укрепляют растения, снижая риск развития болезней. Их можно применять в качестве профилактики еще до массового появления насекомых.

Почему важно действовать быстро

Тля опасна тем, что за короткое время образует большие колонии. Она повреждает молодые побеги, листья и бутоны, из-за чего растение перестает нормально развиваться. Если не реагировать вовремя, урожай может существенно снизиться или культура погибнет.

Активность вредителей / Инфографика: Главред

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

