Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкой

Геологи выяснили, почему Бермудские острова не ушли под воду спустя миллионы лет после прекращения вулканической активности.

https://glavred.info/nauka/bermudskiy-treugolnik-snova-udivil-uchenyh-neozhidannoy-nahodkoy-10765280.html Ссылка скопирована

Бермудский треугольник снова удивил ученых / Коллаж Главред, фото: Canva, Facebook, EcoWatch

Вы узнаете:

Почему Бермудские острова не ушли под воду миллионы лет назад

Что ученые нашли глубоко под Бермудским треугольником

Как древнее извержение может быть связано с тайной Бермуд

Бермудский треугольник десятилетиями оставался одной из самых загадочных зон на планете, вокруг которой появлялись сотни теорий заговора. Недавно ученые представили новую версию, которая может объяснить одну из главных загадок этого региона.

Речь идет не о пропавших самолетах или судах, а о самих Бермудских островах, которые, по мнению геологов, вообще не должны были оставаться над поверхностью океана так долго. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Почему Бермудские острова не ушли под воду

Вулканические острова обычно существуют благодаря теплу и активности глубоко под земной корой. Однако вулканическая активность на Бермудских островах прекратилась около 30 миллионов лет назад. По классическим геологическим моделям, за это время остров должен был постепенно опуститься под воду.

Бермуды продолжают возвышаться над океаном и остаются домом для более чем 60 тысяч человек / Фото: Britanica

Тем не менее Бермуды продолжают возвышаться над океаном и остаются домом для более чем 60 тысяч человек.

Исследователи Уильям Фрейзер и Джеффри Парк на протяжении более 20 лет изучали землетрясения в этом районе и пришли к неожиданному выводу. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, под Бермудскими островами находится гигантская плита из более легкой вулканической породы.

Огромная "подушка" под островом

Ученые выяснили, что толщина этого слоя достигает примерно 19 километров. Из-за меньшей плотности породы острова буквально удерживаются на поверхности, словно плавая на гигантской вулканической платформе.

По мнению исследователей, эта структура образовалась после древнего вулканического извержения миллионы лет назад и до сих пор помогает островам сохранять высоту над уровнем моря.

Бермудские острова давно считаются аномалией для геологов / Фото: Reddit

Уильям Фрейзер отметил, что Бермудские острова давно считаются аномалией для геологов, поскольку многие процессы здесь не соответствуют привычной модели движения магмы в мантии Земли.

Исчезновения в Бермудском треугольнике

Несмотря на громкие заголовки и популярность мистических теорий, ученые продолжают искать рациональные объяснения происходящему в регионе.

Одну из наиболее обсуждаемых версий ранее озвучил океанограф Саймон Боксолл из Саутгемптонского университета. По его словам, в районе Бермудского треугольника могут формироваться гигантские волны-убийцы.

Причиной называют столкновение мощных штормов, приходящих с разных направлений Атлантики и побережья Флориды. Такие волны способны быстро уничтожать небольшие суда и создавать крайне опасные условия для мореплавания. Однако его теория не объясняет таинственные исчезновения самолетов.

Смотрите в видео о необъяснимых случаях, которые происходили в районе Бермудского треугольника:

Ранее Главред писал о том, что древняя река из пророчества исчезает. Ученые заявили о стремительном исчезновении огромного водоема Евфрат. Некоторые увидели в этом исполнение библейского пророчества об Армагеддоне.

Также сообщалось о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

Вам может быть интересно:

Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред