Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкой

Константин Пономарев
16 мая 2026, 14:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Геологи выяснили, почему Бермудские острова не ушли под воду спустя миллионы лет после прекращения вулканической активности.
Бермудский треугольник снова удивил ученых
Бермудский треугольник снова удивил ученых / Коллаж Главред, фото: Canva, Facebook, EcoWatch

Вы узнаете:

  • Почему Бермудские острова не ушли под воду миллионы лет назад
  • Что ученые нашли глубоко под Бермудским треугольником
  • Как древнее извержение может быть связано с тайной Бермуд

Бермудский треугольник десятилетиями оставался одной из самых загадочных зон на планете, вокруг которой появлялись сотни теорий заговора. Недавно ученые представили новую версию, которая может объяснить одну из главных загадок этого региона.

Речь идет не о пропавших самолетах или судах, а о самих Бермудских островах, которые, по мнению геологов, вообще не должны были оставаться над поверхностью океана так долго. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Почему Бермудские острова не ушли под воду

Вулканические острова обычно существуют благодаря теплу и активности глубоко под земной корой. Однако вулканическая активность на Бермудских островах прекратилась около 30 миллионов лет назад. По классическим геологическим моделям, за это время остров должен был постепенно опуститься под воду.

Бермуды продолжают возвышаться над океаном и остаются домом для более чем 60 тысяч человек
Бермуды продолжают возвышаться над океаном и остаются домом для более чем 60 тысяч человек / Фото: Britanica

Тем не менее Бермуды продолжают возвышаться над океаном и остаются домом для более чем 60 тысяч человек.

Исследователи Уильям Фрейзер и Джеффри Парк на протяжении более 20 лет изучали землетрясения в этом районе и пришли к неожиданному выводу. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, под Бермудскими островами находится гигантская плита из более легкой вулканической породы.

Огромная "подушка" под островом

Ученые выяснили, что толщина этого слоя достигает примерно 19 километров. Из-за меньшей плотности породы острова буквально удерживаются на поверхности, словно плавая на гигантской вулканической платформе.

По мнению исследователей, эта структура образовалась после древнего вулканического извержения миллионы лет назад и до сих пор помогает островам сохранять высоту над уровнем моря.

Бермудские острова давно считаются аномалией для геологов
Бермудские острова давно считаются аномалией для геологов / Фото: Reddit

Уильям Фрейзер отметил, что Бермудские острова давно считаются аномалией для геологов, поскольку многие процессы здесь не соответствуют привычной модели движения магмы в мантии Земли.

Исчезновения в Бермудском треугольнике

Несмотря на громкие заголовки и популярность мистических теорий, ученые продолжают искать рациональные объяснения происходящему в регионе.

Одну из наиболее обсуждаемых версий ранее озвучил океанограф Саймон Боксолл из Саутгемптонского университета. По его словам, в районе Бермудского треугольника могут формироваться гигантские волны-убийцы.

Причиной называют столкновение мощных штормов, приходящих с разных направлений Атлантики и побережья Флориды. Такие волны способны быстро уничтожать небольшие суда и создавать крайне опасные условия для мореплавания. Однако его теория не объясняет таинственные исчезновения самолетов.

Смотрите в видео о необъяснимых случаях, которые происходили в районе Бермудского треугольника:

Ранее Главред писал о том, что древняя река из пророчества исчезает. Ученые заявили о стремительном исчезновении огромного водоема Евфрат. Некоторые увидели в этом исполнение библейского пророчества об Армагеддоне.

Также сообщалось о том, что будет в последние часы перед концом света. Ученые попытались выяснить, как изменится поведение человечества в последние дни существования мира, и для этого использовали необычный эксперимент с онлайн-игрой.

Вам может быть интересно:

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ученые океан интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:20Аналитика
"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

12:49Украина
ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:13Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Урожай смородины и порички удвоится: что нужно сделать в мае

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Предчувствуют будущее и эмоции: четыре месяца рождения с самым сильным чутьем

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

Последние новости

14:20

Раскрыт сценарий Лукашенко для наступления на Украину: какие регионы под угрозой

14:19

Бермудский треугольник снова удивил ученых неожиданной находкойВидео

14:17

Война, богатство или смерть: о каких угрозах предупреждает молния

14:06

Чем подкормить огурцы после высадки: секрет мощного роста и большого урожая

13:57

Три знака зодиака скоро поймают удачу за хвост: кто счастливчики

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
13:43

Украине нужны единство и оборонная демократия, – Ивашин

13:32

Мошенники запустили новую "схему": деньги списываются за считанные минуты

13:12

На картофеле желтеют листья: чем подкормить, чтобы спасти урожайВидео

13:01

Как мать и сын: фото 40-летнего актера с женой поразило людей

Реклама
12:49

"Дальнобойные санкции": ВСУ за неделю поразили редкий самолет, вертолет и корабли

12:38

Хитрый тест по ПДД с круговым движением: водители долго "ломают" головуВидео

12:33

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

12:13

ВСУ продвинулись вперед по нескольким направлениям и достигли успехов — детали от ISW

12:05

"Это как понимать?": Билык уличила фаворитку Евровидения 2026 в плагиате своего хитаВидео

11:55

"Подходим к поиску с осторожностью": стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда

11:53

На "острове миллиардеров" бесплатно раздают дома: в чем подвох

11:45

Кому карты Таро сулят внезапное богатство: гороскоп на новолуние 16 мая 2026Видео

11:40

"Даже если война закончится": тревожный прогноз о новом наступлении России

11:36

Украина вернула 528 тел погибших украинских военных — что известно

11:14

Солнечные панели летом: как сохранить максимальную мощность

Реклама
11:06

LELEKA роскошно выступила для жюри Евровидения 2026 — как ее оценилиВидео

10:56

Почему 17 мая на столе должен быть картофель: какой церковный праздник

10:48

Как вырастить морковь по 25 см: три главных секрета роскошного урожаяВидео

10:42

Резкий рост или падение: чего ожидать от курса доллара и евро с понедельника

09:54

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

09:51

РФ готовит новый сценарий ударов по Киеву: угроза ракетных атак усилится — ISW

09:30

Почему перец сбрасывает цветы: ошибки, из-за которых можно остаться без урожаяВидео

09:07

Евровидение 2026: где смотреть гранд финал

08:52

Военные РФ нанесли удар по Одесской области: есть раненые

08:51

Дроны ударили по крупнейшему химическому заводу в РФ: вспыхнул масштабный пожар

08:09

Виталий Портников: Трамп сказал Кремлю важное "нет" по поводу Донбассамнение

07:35

Россияне атаковали Харьков: дрон нанес удар по центру города, есть пострадавшие

06:00

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

05:28

Как облегчить колики у ребенка: эксперт назвал самые эффективные методы

05:00

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

04:41

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

04:12

Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке вратаря с мячом за 35 с

03:40

Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

03:11

Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

Реклама
02:34

Четыре знака зодиака получат подарок от Вселенной — кого ждут большие перемены

01:45

Крупы не тронет, к шкафу не подлетит: как надолго избавиться от молиВидео

01:01

Россияне придумали как защитить Шахеды от перехватчиков - Флэш

00:34

Денежная неделя ждет трех знаков зодиака: кому повезет уже с 18 мая

15 мая, пятница
23:59

В Киеве могут изменить схему движения метро: названы сроки и направление

23:13

Жесткий геомагнитный шторм атаковал страну: когда закончится буря

23:07

В США раскрыли неожиданный сценарий завершения войны в Украине

22:44

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

22:44

Лайфхак советских времен: зачем втыкать обычный гвоздь в цветочный горшок

22:06

Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять