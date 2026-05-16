Астероид "убийца городов" стремительно мчится к Земле: есть ли угроза катастрофы

Астероид 2026 JH2 движется со скоростью свыше 8 километров в секунду.

Учёные зафиксировали астероид 2026 JH2 из космоса, который на следующей неделе пролетит необычно близко к Земле.

Несмотря на то, что объект способен уничтожить целый город, риск столкновения с планетой минимален, пишет Daily Mail.

По данным астрономов, размеры космического тела могут достигать длины четырёх автобусов. Оно пройдет мимо Земли на расстоянии примерно 90 тысяч километров — всего четверть дистанции до Луны. По космическим меркам это считается крайне близким пролётом.

Астероид движется со скоростью свыше 8 километров в секунду. Ученые отмечают, что его точные размеры трудно определить: темные или малоотражающие участки поверхности могут скрывать реальный масштаб объекта. Даже минимальные оценки показывают, что при столкновении последствия были бы сравнимы с Челябинским метеоритом 2013 года — взрыв с огромной энергией, который повредил дома и травмировал людей.

"Это тип астероида, способного разрушить город при падении", — подчеркнул Марк Норрис из Университета Ланкашира.

Тем не менее, система наблюдения за космическими объектами позволяет точно прогнозировать траектории, поэтому угрозы для Земли нет. Астероид будет невидим невооружённым глазом, но его можно будет отследить через любительские телескопы в условиях тёмного неба. На данный момент 2026 JH2 находится примерно в 3 миллионах километров от планеты в созвездии Большой Медведицы.

Новый таинственный объект, вторгшийся в Солнечную систему

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — всего втором известном межзвёздном госте из глубин космоса. Новые наблюдения показали, что её размеры значительно меньше первоначальных оценок, но активность поражает: комета выбрасывает в космос около 940 триллионов молекул углекислого газа каждую секунду. По словам астрономов, это делает 3I/ATLAS одной из самых энергичных и необычных межзвёздных комет, когда-либо зафиксированных.

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

