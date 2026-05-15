Угроза штурма 50-тысячной группировки: эксперт об риске атаки РФ с севера

Алексей Тесля
15 мая 2026, 22:06
Северное направление крайне сложное для атак: леса, реки, болота и почти отсутствуют дороги.
Учения, Беларусь
Есть ли угроза атаки со стороны Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Госпогранслужба, скриншот

Важное из заявлений Нарожного:

  • Для атаки РФ нужна крупная ударная группировка
  • Северное направление крайне сложное для атак

Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что нападение с территории Беларуси теоретически возможно, но на практике это будет крайне сложно.

"Чтобы россияне начали наступление с этой стороны, им нужна крупная ударная группировка, а на её формирование потребуется время. Если они будут готовиться, мы это заметим", – прокомментировал он 24 Каналу.

Эксперт отметил, что Украина отслеживает такие перемещения не только собственными силами, но и с помощью союзников через спутники и перехваты. По его словам, для наступления потребуется более 50 тысяч человек, тогда как на одном лишь направлении Покровска и Мирнограда уже сосредоточено до 160 тысяч российских военных.

Северное направление, отметил Нарожный, крайне сложное для атак: леса, реки, болота и почти отсутствуют дороги. "Все дороги – буквально две, с мостами, которые можно быстро разрушить. Укрепления строились постоянно с начала вторжения", – добавил он.

Эксперт уверен, что даже при концентрации сил на белорусской границе, продвижение россиян будет крайне ограниченным. "Оборона Украины сейчас гораздо сильнее, чем в 2022 году: больше войск, укрепления и минные поля", – сказал Нарожный.

армия Беларуси инфографика
/ Инфографика: Главред

Он отметил, что длинная часть границы с Беларусью проходит по Днепру. "Форсировать реку они вряд ли попробуют. Ситуация напоминает Херсонщину – стоят и не могут продвинуться. В лесных районах продвижение немного легче, но всё равно сложно", – пояснил эксперт.

Нарожный предположил, что враг может пройти лишь небольшие участки, но прошлый опыт Сумщины показывает, что такие попытки почти неэффективны. "Даже если наступление состоится, россияне вряд ли смогут глубоко проникнуть в страну", – резюмировал он.

Анализ вероятности наступления на Киев и Житомир

Военные специалисты считают, что белорусская армия сейчас не готова к масштабным наступательным операциям и обладает ограниченной боевой эффективностью.

Тем не менее, согласно данным разведки, основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев допускает, что Россия может разрабатывать план действий с территории Беларуси, используя свои силы в сочетании с белорусскими подразделениями.

Ранее Лукашенко вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что окончание войны зависит от одного мирового лидера.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. По словам Лукашенко, у России имеются все технические возможности для нанесения удара по резиденции Зеленского во время его пребывания там.

Напомним, Главред писал, что Лукашенко приснилось, что война в Украине началась из-за плохого отношения к русскоязычному населению, которое якобы "притесняли, убивали, травили".

О персоне: Павел Нарожный

Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

Его просили бросить оружие: полиция опубликовала видео со стрельбой в Хмельницкой области

Пособия на детей будут выплачиваться по-новому: важные изменения

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

Китайский гороскоп на завтра, 16 мая: Драконам - обиды, Козлам - терпимость

