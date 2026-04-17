Наступление РФ на Киев и Житомир: раскрыт сценарий атаки из Беларуси

Россия может рассматривать сценарий совместного использования российских сил с территории Беларуси, считает Константин Немичев.

Что известно о вероятности наступления из Беларуси

РФ может рассматривать сценарий атаки с территории Беларуси

Кремль стремится использовать Беларусь для давления на Украину

Белорусская армия, по оценке военных экспертов, остается недостаточно подготовленной для полноценного ведения боевых действий и рассматривается как ограниченно боеспособная структура.

На этом фоне, согласно данным разведки, Россия может рассматривать сценарий совместного использования российских сил с территории Беларуси при участии белорусских подразделений, заявил основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев.

Он обращает внимание на военную риторику официального Минска: в начале апреля Александр Лукашенко заявлял об отсутствии "мирного времени", а позже подписал указ о призыве офицеров запаса. Дополнительным фактором, по словам Немичева, становится усиление активности белорусских войск в приграничных районах.

По его мнению, речь не идет о подготовке крупного наступления, однако Россия может стремиться использовать Беларусь для давления на Украину.

"Есть основания полагать, что Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну. Речь идет не о масштабном наступлении, а о пограничных провокациях, создании напряжения на севере Украины и попытке оттянуть часть сил ВСУ по ключевым направлениям на востоке и юге", — пишет он.

Немичев также считает маловероятными сценарии наступления на крупные украинские города (Киев, Житомир и Ровно) с северного направления, называя их "пока нереалистичными".

"Украинская сторона передала четкий сигнал руководству Беларуси о недопустимости любых провокаций. При этом следует понимать, что у Украины есть достаточные возможности, чтобы в случае необходимости быстро продемонстрировать ответ", – подчеркнул он.

О персоне: Константин Немичев Немичев Константин Витальевич - украинский военный и политический деятель. В 2014 году он был участником Революции достоинства и участвовал в защите Харькова от пророссийского мятежа. Об этом сообщает Википедия. В 2014-2016 годах он служил в батальоне и полку "Азов", где получил звание сержанта. Тогда же он участвовал в боях за Широкино и обороне Мариуполя. Весной 2022 года Немичев и Сергей Величко создали подразделение "KRAKEN", которое активно участвовало в борьбе с российскими оккупантами. Сейчас "KRAKEN" - отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

