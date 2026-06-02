Как спасти огород после непогоды — чем опрыскать кусты от стресса

Стресс, вызванный погодными условиями, может уничтожить урожай. Как помочь растениям, какие признаки указывают на проблему и чем их опрыскать для восстановления.

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Как спасти растения от стресса / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как резкие перемены погоды влияют на помидоры, огурцы и перец

Чем опрыскать огород, чтобы снять стресс у растений

Каких правил нужно придерживаться во время опрыскивания

Резкие перепады погоды — то сильные ливни, то похолодание, то внезапная жара — это огромный стресс для растений. В такие моменты помидоры, огурцы и перец "замирают": они перестают расти, начинают желтеть и легко подхватывают болезни. Если вовремя не помочь огороду прийти в себя, можно остаться без урожая. О том, как узнать, что растениям плохо, и как их правильно подлечить, рассказывает Главред.

На YouTube-канале "Тепличные дела" поделились проверенным рецептом первой помощи для растений после погодных катаклизмов.

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Как понять, что растениям вредит погода

Когда погода портится, корни растений в холодной или слишком влажной земле перестают нормально работать. Растения голодают, а подкормка под корень в это время не помогает.

Главные признаки того, что огород нуждается в помощи:

Листья бледнеют или начинают желтеть на самых верхушках.

Кусты останавливаются в росте и не выпускают новых листочков или бутонов.

Ветки выглядят вялыми и поникшими, даже если земля влажная.

Видео о том, как спасти огород от стресса, можно посмотреть здесь:

Чем обработать растения после стресса

Опытные хозяева советуют не ждать, пока кусты начнут массово болеть, а срочно опрыскать их по листьям специальными препаратами-антистрессантами. Они действуют как быстрые витамины.

Аминокислоты для растений (например, "Аминозол" или аналоги)

Это готовые питательные вещества. Когда растению плохо, оно не может вырабатывать их само. Опрыскивание по листьям позволяет кустам мгновенно впитать помощь и направить все силы на восстановление.

Эпин или Циркон

Это известные и недорогие стимуляторы, которые помогают растениям пережить заморозки, засуху или затяжные дожди.

Опрыскивать огород нужно либо в пасмурную погоду, либо поздно вечером, когда солнце уже садится. Если сделать это на солнце, капли сработают как линзы и просто сожгут листья.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Правила правильного опрыскивания

Чтобы обработка подействовала как можно лучше, поступите следующим образом:

Делайте мелкий распыл — чтобы раствор ложился как туман, а не стекал каплями.

Опрыскивайте снизу листа — именно там растение лучше всего впитывает "лекарство".

Используйте теплую отстоянную воду комнатной температуры.

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О канале "Тепличные дела" Канал создан в 2020 году. На данный момент подписчиками являются почти 63 тысячи пользователей. На канале Алексей размещает видео о тепличном бизнесе, огородничестве и садоводстве, в которых рассказывает все о выращивании огурцов, помидоров, перца, баклажанов, капусты и зелени.

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